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Наступление России: в Минобороны рассказали, куда срочно направили резервы

Резервные подразделения выдвинулись в Харьковскую область

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для стабилизации ситуации на север Харьковской области, где россияне пытались прорвать утром оборону, направили резервные подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Наступление России: в Минобороны рассказали, куда срочно направили резервы

ВСУ. Фото: из открытых источников

"В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага".                                       

Напомним, по информации "Reuters", российские оккупанты усиленно атакуют северо-восточное направление Харьковской области, в частности Волчанск, преследуя цель – создать буферную зону, как ранее об этом неоднократно говорил российский диктатор Владимир Путина.

"Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны", — отмечает издание со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник.

Также издание "Комментарии" сообщало – начальник сил обороны Харькова рассказал, что происходит на Харьковщине и к чему готовиться.




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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/9466?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0ynnmek_87Qa6TkIJW2HWKOlRn1VqkCfZp5LQNbc8NK_cIq0JSn-ypRMc_aem_AdwxM5w3LcQSt4l2hb-PZOdqq7IisOmaHWC-N171war-k5iRhT4DcdLFL2IPRBdDUFnQN6nf8ICmbpeT2D_psQ2s
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