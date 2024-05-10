Начальник сил обороны Харькова рассказал, что происходит на Харьковщине и к чему готовиться

На Слобожанском направлении российские войска пытаются проводить атакующие действия, применяя диверсионно-разведывательные группы и средства поражения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что военно-политическое командование все прекрасно видит и вместе с подразделениями Сил обороны готово к любым намерениям РФ.

Сергей Мельник подчеркнул, что вместе с тактическими действиями оккупанты будут усиливать информационно-психологические операции, чтобы дезинформировать и посеять панические настроения среди людей.

"Советую жителям Харьковщины, а особенно приближенных к линии соприкосновения населенных пунктов северной и восточной части, максимально ответственно относиться к вопросам собственной безопасности, особенно во время воздушных тревог", — добавил он.

При этом ранее аналитики DeepState опубликовали фото российских потерь во время наступления на северных границах области. Они отмечают, что оккупанты двигались со стороны Пыльного. По предварительным данным, к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково украинские военные уничтожили три единицы российской техники.

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.



