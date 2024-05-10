Путин об этом предупреждал: зачем оккупанты поперли на Харьковскую область

Российские оккупанты усиленно атакуют северо-восточное направление Харьковской области, в частности Волчанск, преследуя цель – создать буферную зону, как ранее об этом неоднократно говорил российский диктатор Владимир Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны", — отмечает издание со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник.

По его словам, в этих целях российские войска стремятся оттеснить Вооруженные силы Украины на 10 километров от российской границы, и что украинские защитники пытаются их сдержать.

Напомним, сегодня стало известно о том, что войска РФ под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, атака врага была отбита, бои продолжаются.

Отметим, глава ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области ВСУ не потеряли ни одного метра территорий, заявил. По его словам, враг усилил обстрелы, но все органы власти работают и находятся на своих рабочих местах.

Как отметил глава области, российские террористы могут лишь совершать провокации на северном направлении.

При этом Синегубов призвал гражданское население особенно в приграничных с Россией населенных пунктах находиться в укрытиях. Также он добавил, что все органы Харьковской области находятся на своих рабочих местах.

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