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Путин об этом предупреждал: зачем оккупанты поперли на Харьковскую область

По информации Reuters, Россия атакует Харьковскую область с целью создания буферной зоны

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты усиленно атакуют северо-восточное направление Харьковской области, в частности Волчанск, преследуя цель – создать буферную зону, как ранее об этом неоднократно говорил российский диктатор Владимир Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Путин об этом предупреждал: зачем оккупанты поперли на Харьковскую область

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны", — отмечает издание со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник.

По его словам, в этих целях российские войска стремятся оттеснить Вооруженные силы Украины на 10 километров от российской границы, и что украинские защитники пытаются их сдержать.

Напомним, сегодня стало известно о том, что войска РФ под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, атака врага была отбита, бои продолжаются.

Отметим, глава ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области ВСУ не потеряли ни одного метра территорий, заявил. По его словам, враг усилил обстрелы, но все органы власти работают и находятся на своих рабочих местах.

Как отметил глава области, российские террористы могут лишь совершать провокации на северном направлении.

При этом Синегубов призвал гражданское население особенно в приграничных с Россией населенных пунктах находиться в укрытиях. Также он добавил, что все органы Харьковской области находятся на своих рабочих местах.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-sends-reinforcements-after-russian-forces-attack-kharkiv-region-2024-05-10/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 14:45

Юдейський Боже! Корумповані реально не змінюються і не вчаться. От яка буферна зона? А для буферної зони теж потрібно буде буферна зона? Це так само як в Україні боротьба з корупцією. Коли на одного борця або контролера потрібен ще один борець чи контролер. Країна сильна коли сильний тил, а в нас в цьому кошерному тилу обрізане болото в якому нічого не змінюється. Особливо влада за 2,5 роки для неї нічого не змінилось, навіть покращення з кожним днем відбувається. Розкоші: майна рухомого і нерухомого стає все більше.


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