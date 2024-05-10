Путин об этом предупреждал: зачем оккупанты поперли на Харьковскую область

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты усиленно атакуют северо-восточное направление Харьковской области, в частности Волчанск, преследуя цель – создать буферную зону, как ранее об этом неоднократно говорил российский диктатор Владимир Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, в этих целях российские войска стремятся оттеснить Вооруженные силы Украины на 10 километров от российской границы, и что украинские защитники пытаются их сдержать.
Напомним, сегодня стало известно о том, что войска РФ под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, атака врага была отбита, бои продолжаются.
Отметим, глава ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области ВСУ не потеряли ни одного метра территорий, заявил. По его словам, враг усилил обстрелы, но все органы власти работают и находятся на своих рабочих местах.
Как отметил глава области, российские террористы могут лишь совершать провокации на северном направлении.
При этом Синегубов призвал гражданское население особенно в приграничных с Россией населенных пунктах находиться в укрытиях. Также он добавил, что все органы Харьковской области находятся на своих рабочих местах.
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Ігор
сегодня, 14:45
Юдейський Боже! Корумповані реально не змінюються і не вчаться. От яка буферна зона? А для буферної зони теж потрібно буде буферна зона? Це так само як в Україні боротьба з корупцією. Коли на одного борця або контролера потрібен ще один борець чи контролер. Країна сильна коли сильний тил, а в нас в цьому кошерному тилу обрізане болото в якому нічого не змінюється. Особливо влада за 2,5 роки для неї нічого не змінилось, навіть покращення з кожним днем відбувається. Розкоші: майна рухомого і нерухомого стає все більше.