logo

BTC/USD

62973.77

ETH/USD

3028.15

LTC/USD

83.20

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, потеряли ли ВСУ территории в Харьковские области
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, потеряли ли ВСУ территории в Харьковские области

В Харьковской области ВСУ не потеряли ни одного метра территорий, заявил глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, враг усилил обстрелы, но все органы власти работают и находятся на своих рабочих местах

сегодня, 13:10
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российские террористы ночью 10 мая обстреляли Волчанск корректируемыми авиабомбами и артиллерией, сообщил в Телеграмме Олег Синегубов. Кроме того, по его информации, диверсионно-разведывательные группы захватчиков предприняли попытку прорвать границу, однако успеха в этом не добились.

Стало известно, потеряли ли ВСУ территории в Харьковские области

Олег Синегубов

Как отметил Синегубов, Силы обороны продолжают уверенно удерживать позиции. При этом он подчеркнул, что угрозы для Харькова нет.

Также глава Харьковской ОВ подчеркнул, что также нет и территориальных потерь.

"Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции: не потеряно ни одного метра",
— отметил Синегубов и добавил, что в настоящее время российские захватчики не представляют угрозы Харькову, поскольку не имеют для этого сил.

Как отметил глава области, российские террористы могут лишь совершать провокации на северном направлении.

При этом Синегубов призвал гражданское население особенно в приграничных с Россией населенных пунктах находиться в укрытиях. Также он добавил, что все органы Харьковской области находятся на своих рабочих местах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты формируют вблизи Харьковщины группировку, которая должна наступать на город. Якобы уже собрана группировка в составе 50 000 человек. Ожидается, что враг пойдет в наступление на Харьков где-то в середине мая. Эту информацию подтверждают и попавшие в плен россияне. Они заявляют о том, что ожидается "мясной движ".

Однако украинские военные утверждают, что российские захватчики не смогут захватить Харьков, который по сравнению с 2022 гораздо лучше укреплен. Уже созданы три линии обороны, на которых находятся украинские военные.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/synegubov/9426
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости