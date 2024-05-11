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Стала известна стратегическая цель оккупантов в Харьковской области

Сейчас российские войска начали две ограниченные операции

сегодня, 07:21
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, скорее всего, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы востока Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Стала известна стратегическая цель оккупантов в Харьковской области

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценкам американских военных аналитиков, российские войска начали наступательную операцию вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области утром 10 мая и достигли значительных тактических успехов. 

Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции на севере Харьковщины, которая имеет ограниченные оперативные цели, но направлена на достижение стратегического эффекта — отвлечение военных и техники с других критических участков фронта на востоке Украины. 

Сейчас российские войска начали две ограниченные операции в этом районе: одну к северу от Харькова в направлении Липцов, а другую на северо-восток от Харькова возле Волчанска.

Минобороны Украины сообщило, что российские бронетанковые штурмовые группы неустановленной численности попытались прорвать украинскую оборону под Волчанском рано утром, и что бои в этом районе продолжились после того, как украинские силы отбили российские атаки.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, воспользуются своим тактическим плацдармом на севере Харьковской области в ближайшие дни для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступательных действий, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и продвинуться так, чтобы артиллерией достигать Харькова. 

Однако ограниченные усилия, которые сейчас применяют российские силы, не свидетельствуют о том, что они проводят широкомасштабную наступательную операцию с целью окружить и захватить город Харьков.

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