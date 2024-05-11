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Наступление на Харьковщину: РФ нанесла на технику новый тактический знак (ФОТО)

Новый тактический знак имеет вид перечеркнутого накрест ромба

сегодня, 12:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска начали наносить на технику новый тактический знак. Как сообщает канал "Оперативный ВСУ", техника с этими знаками участвует в наступлении в Харьковской области. Он имеет вид перечеркнутого накрест ромба.

Наступление на Харьковщину: РФ нанесла на технику новый тактический знак (ФОТО)

Наступление России в Харьковской области. Фото: из открытых источников

"Новый тактический знак российской группировки войск, действующей на севере Харьковской области", — говорится в сообщении.

Отметим, рано утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. Россияне принялись усиленно атаковать северо-восточное направление Харьковской области, в частности Волчанск, преследуя цель – создать буферную зону, как ранее об этом неоднократно говорил российский диктатор Владимир Путина. Об этом сообщает "Reuters".

"Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны", — отмечает издание со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник. 

По его словам, в этих целях российские войска стремятся оттеснить Вооруженные силы Украины на 10 километров от российской границы, и что украинские защитники пытаются их сдержать.

Читайте также на портале "Комментарии" — начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил, что военно-политическое командование все прекрасно видит и вместе с подразделениями Сил обороны готово к любым намерениям РФ на Харьковщине. Сергей Мельник подчеркнул, что вместе с тактическими действиями оккупанты будут усиливать информационно-психологические операции, чтобы дезинформировать и посеять панические настроения среди людей. 

Наступление на Харьковщину: РФ нанесла на технику новый тактический знак (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://t.me/operativnoZSU/145337
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