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Новое наступление РФ: СМИ узнали, с чем просчитался Запад

По мнению Мэттью Сайеда, Запад боялся, что решительный ответ может заставить Путина "эскалировать"

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны Запада опоздали с оказанием помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей колонке для "The Sunday Times" пишет журналист Мэттью Сайед.

Новое наступление РФ: СМИ узнали, с чем просчитался Запад

Наступление России. Фото: из открытых источников

Аналитик напоминает, что в 2022 году западные лидеры заявили, что России "нельзя позволить победить".

"Они сказали, что санкции будут "непроницаемыми". Они сказали, что мы пришлем "все оружие, которое нужно Украине". И что произошло? Российская нефть хлынула в Европу после отмывания в Индии; оборудование двойного назначения хлынуло в Россию, отмывается Азербайджаном. А что касается оружия, то его всегда мало, слишком поздно", — констатирует автор.

По его словам, "красные линии" стираются с каждым днем, это не просто лицемерие, это глупость".

Журналист считает, что стратегический просчет был простым: Запад боялся, что решительный ответ может заставить Путина "эскалировать". Российский диктатор подпитывал это восприятие, угрожая ядерным армагеддоном всякий раз, когда чувствовал себя немного уязвимым, при поддержке своего помощника Дмитрия Медведева. Но таким образом Москва просто обманула Запад. Лидеры Запада забыли вечную психологическую истину, что хулиганам импонирует только сила. Следовательно, это умиротворение только подбодрит Путина, так же как Гитлер был подбодрен отсутствием ответа после вторжения в Судеты.

При этом Мэттью Сайед предлагает не преуменьшать средства и боеприпасы, которые, хоть и с опозданием, таки попали в Украину.

"Но я предлагаю вам подумать, соответствуют ли они масштабам этого момента, когда Украина находится на передовой исторической битвы между более сплоченной автократической осью и тем, что мы все еще любим называть свободным миром. Так же я не хочу орать, как мы попали в это ужасное место — замирение после аннексии Крыма; Великобритания приветствует грязные российские деньги; Европа не тратит средства на оборону, а вместо этого задает вопросы здесь и сейчас", — резюмировал автор.

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/paris-olympics-russia-sports-minister-stuart-andrew-bczzwhqfk
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