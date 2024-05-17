Зеленский прямо ответил: кто и почему не дает победить Россию в войне

Партнеры Украины опасаются непредсказуемых последствий в случае проигрыша России в войне, в первую очередь из-за того, что такой сценарий может иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с представителями медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", — высказался украинский лидер.

При этом, президент добавил, что на самом деле "так не работает".

Владимир Зеленский отметил, для того, чтобы Украина победить, ВСУ должны иметь абсолютно все то, с чем побеждают, а, если этого все еще нет, то возникает много вопросов.

По словам Владимира Зеленского, для завершения войны необходимо, чтобы была создана почва для того, чтобы не только Украина и партнеры, но и Путин искали выход из ситуации.

"Потому что сейчас у него нет дискомфорта. Потому что — куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем — не дожмем? Трибунал будет — не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И ежедневно работать, и продвигаться по каждому из этих направлений", — отметил президент.

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