Действительно ли мы входим в процесс мирного кейса: что решится ближайшие месяцы

Менее месяца остается до Глобального саммита мира в Швейцарии. Разговоры о вероятных переговорах Украины и России после него возникают в последнее время всё чаще. При этом США устами главы Госдепа Энтони Блинкена вновь дали понять, что поддержит любые решения Украины, уверяя, что "никогда ничего не будет об Украине без Украины". О чем говорят переговорные расклады на данный момент и в перспективе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Важным будет то, что станет происходить на фронте в ближайшие несколько месяцев

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:

"Саммит не открывает и не закрывает никаких переговорных возможностей. Потому что переговоры – это разговор двух сторон, двух противников. На саммите в Швейцарии не будет второй стороны конфликта – России. Поэтому он на данном этапе – это не о переговорах. Речь о создании группы поддержки Украины со стороны ряда государств перед тем, как начинать консультацию о переговорах".

По словам эксперта, если нет глобальной международной поддержки украинского видения завершения войны, то на переговоры выходят Украина и Россия. И с точки зрения масштабов страны и ее геополитического веса – РФ тут выглядит для многих внешних наблюдателей более сильной стороной.

Поэтому, акцентирует он, саммит мира в Швейцарии важен для Украины с точки зрения создания некого виртуального клуба государств, которые выступают с близких нам позиций по формату, модальности завершения войны. Тем самым уравновешивается геополитическое значение России.

"С точки зрения же самого переговорного процесса, очень много будет зависеть от того, что у нас станет происходить на фронте в ближайшие несколько месяцев. Если Россия будет демонстрировать успехи, а нам не удастся стабилизировать ситуацию, то даже ближайшие партнеры Украины станут подталкивать ее к переговорам о заморозке войны. Об этом мы писали в прогнозе Украинского института будущего. У нас есть четыре сценария, допустимые на этот год. Три из них касаются именно заморозки. И есть два окна возможностей, два временных промежутка, когда возможно начало консультаций о переговорах. Первый – до начала предвыборных дебатов в США (до середины сентября). Потому что, когда они начнутся, достаточно токсичная украинская тема не позволит никому из кандидатов стимулировать изменение баланса сил. Это касается и помощи, и переговорного процесса. Второе "окно" — уже после выборов в США (примерно в начале декабря)", – отмечает Игорь Тышкевич.

РФ будет пытаться максимально повысить свои акции перед большими переговорами

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что можно с уверенностью констатировать – начался процесс тестирования мирного кейса.

"Недавний визит госсекретаря США Блинкена в Киев призван получить согласие Киева на запуск мирного диалога с Россией и корректировку предыдущего взгляда Украины на возможные компромиссы. От Путина из Пекина тоже поступил такой сигнал. Причем очень символично, что полномасштабную войну против Украины Россия начинала после встречи Путина с Си Цзиньпином в феврале 2022 года. И публичная готовность к мирному урегулированию артикулируется во время нынешнего визита Путина в Пекин", – подчеркивает эксперт.

В этом ключе, продолжает он, Бюргентокский саммит мира в Швейцарии, который готовится Украиной, станет лишь промежуточным этапом, который должен сформировать общий украинско-западный взгляд на выход из войны – и подтянуть максимальное количество стран Глобального Юга (Запад и так за нас) к нему.

"А потом будет определен непосредственный формат вероятных переговоров с участием Украины, России и ведущих государств мира, – поясняет Олег Постернак. – Поэтому сейчас следует ожидать попыток РФ максимально повысить свои акции перед большими переговорами. Отсюда – харьковское наступление оккупантов, перспектива развертывания боевых действий на приграничье с Сумщиной, слухи о возможном новом наступлении россиян. Кремль хочет максимально улучшить свою переговорную позицию, чтобы затем обменять "приобретенные" территории последнего периода – и представить это как компромисс, сохранив ранее захваченные. США также пытаются продемонстрировать свой ход в виде намека на разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: о чем говорит ситуация на фронтах, какие просматриваются варианты. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировало информацию.



