Блинкен ответил, запрещает ли США использовать американское оружие для ударов по РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не запрещает использовать американское оружие для ударов по России. По его словам, США не будут поощрять Украину в этом вопросе и она должна сама решать бить ли ей по России.



Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Энтони Блинкен совершил визит в Украину, где во время совместного брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой сделал несколько заявлений по поводу американской помощи. По словам госсекретаря США, Пентагон пытается как можно быстрее передать Украине оружие и военную технику, в частности, это касается боеприпасов, ракет, средств ПВО, бронетехники и прочее.

"США уделяют особое внимание Patriot и другим средствам ПВО, пытаемся убедиться, что сможем найти их и поставить в Украину", — сказал Блинкен.

На брифинге Блинкен также ответил на вопрос, запрещают ли Соединенные Штаты использовать американское оружие для ударов по России.

"Мы не поощряем и не способствуем ударам Украины по России. Украина сама решает, как вести свою войну, потому что это оборонная война. Мы сделаем все необходимое, чтобы Украина получила все необходимое для победы на поле боя", — сказал Блинкен.

Отметим, что в апреле в администрации президента США заявили, что Украина получила обязательства по применению дальнобойного оружия, в том числе ракет ATACMS, которые заключаются в том, что их можно использовать только для ударов по украинским территориям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь Энтони Блинкен объяснил, какую позицию занимают Соединенные Штаты в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией по поводу войны.

Также "Комментарии" писали о том, что нардеп Гончаренко рассказал, чем Украина будет рассчитываться с США за помощь в войне.