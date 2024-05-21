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Зеленский подтвердил переговоры с партнерами: почему пока ничего положительного нет

Украина продолжает вести переговоры с партнерами по поводу ударов их оружием по России

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Зеленский подтвердил переговоры с партнерами: почему пока ничего положительного нет

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Информагентство отмечает, Владимир Зеленский в интервью сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории России.

"Пока что ничего положительного нет", – цитирует его Reuters.

В материале не уточняется, говорил ли Владимир Зеленский о конкретных партнерах, с кем Украина ведет соответствующие переговоры.

В минувшие выходные издание "The Wall Street Journal" сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина всё громче и чаще просит Запад снять запрет на удары его оружием по российской территории. На днях об этом заявила посол нашей страны в США Оксана Маркарова. А член французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал руководство своей страны разрешить Украине наносить удары оружием Франции по РФ, приведя в пример Великобританию, которая позволила это делать. Продолжает муссироваться и тема отправки в Украину войск НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Калласс сообщила, что некоторые страны Альянса уже это сделали – их военные работают инструкторами на украинской территории. Может ли ужесточающая риторика наших партнеров привести и к более жестким их действиям в отношении России? Каковы ожидания на этот счет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/western-aid-ukraine-too-slow-risks-us-election-limited-zelenskiy-2024-05-20/
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