Что происходит вокруг саммита мира: чего хочет добиться РФ, обостряя ситуацию на фронте

Украина продолжает активные дипломатические бои за мощное присутствие руководства разных стран на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, а также за разрешение Запада бить его оружием по территории страны-агрессора – РФ. С первой темой есть хорошие новости – о своем согласии быть на саммите заявило руководство Индии. Со вторым, увы, пока проблемы. Самый крупный украинский партнер – США, устами представителей Пентагона в очередной раз подтвердил "табу" на удары его вооружениям по российской территории. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" дипломатические сражения на данных направлениях и их перспективы.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

РФ и далее будет манипулировать вокруг темы переговоров

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что на данный момент ключевая тема на дипломатическом фронте – подготовка саммита мира в Швейцарии.

"Пока так и не подтверждено участие Китая, зато подтверждено – Индии. И это серьезное дипломатическое решение, которое позволяет Индии претендовать на голос Глобального Юга на данном саммите. Что ставит Китай в двухзначное положение. С одной стороны, он декларирует себя как топ-представитель Глобального Юга. С другой – он от этого, получается, отказывается, если не станет брать участие в саммите мира, аргументируя это, как сейчас, тем, что там не будет России. Посмотрим, как КНР будет выходить из этой ситуации. Но участие в саммите мира Индии сразу повышает его значение. Ведь он уже не будет встречей традиционных партнеров Украины, государств, которые поддерживают нас с начала широкомасштабного российского вторжения", – поясняет эксперт.

Понятно, продолжает он, что Россия продолжает работать над срывом саммита. Над тем, чтоб тот был менее представительным. Параллельно с чем страна-агрессор посылает месседжи, что готова хоть завтра к каким-либо переговорам, но вот Украина почему-то этого не хочет.

Петр Олещук акцентирует, что саммит мира разобьет эти "аргументы". Но РФ и далее будет манипулировать вокруг темы переговоров.

Пока что, по словам политолога, Кремль отрабатывает следующие направления.

Первое – активизация наступления на востоке Украины, чтоб показать способности России и далее действовать в том же духе.

Второе – ИПСО о так называемой нелегитимности президента Украины после 20 мая.

По мнению россиян, это должно ослабить позиции украинской власти перед саммитом мира.

Третье – прямое дипломатическое, политическое, экономические давление на возможных участников встречи в Швейцарии. Чтоб они не приехали.

"На этом фоне россияне вбрасывают разного рода псевдомирные планы – и сами, и с чьей-то помощью. Достали из ящика Стамбульские договоренности образца марта-2022. Всё это показывается, насколько серьезно россияне относятся к саммиту мира, куда не приглашены. Сколь это болезненная для них тема", – подчеркивает эксперт.

По его словам, в свою очередь, Украина активизировала тему снятия ограничения на использование западного оружия по территории России.

"Сложно сказать, какое решение примут в итоге те же США, – признался Петр Олещук. – Но последние успешные спецоперации СБУ (теми же дронами) на территории РФ демонстрируют, что у нас есть и свои ресурсы для подобных действий. И мы будем их осуществлять. Под ударами – объекты военной, критической, логистической инфраструктуры РФ, порты. НПЗ, радиолокационные станции дальнего наблюдения и так далее. Так мы демонстрируем, что бояться ударов по российской территории не следует, что любые ограничения – искусственны. Посмотрим, сработают ли наши аргументы. Или Запад продолжит опасаться, что РФ в случае ударов по ней его оружием, может пойти на дальнейшую эскалацию".

РФ шантажирует Украину

По мнению политолога, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли, ситуация на фронте военном и дипломатическом взаимосвязана. И отправной точкой многого может стать намеченный на июнь саммит в Швейцарии по формуле мира президента Зеленского.

"Россия своим продолжающимся наступлением в Донецкой области, начавшимся в Харьковской, частично в Запорожской, а также вероятным – в Сумской, пытается повысить свои переговорные позиции. Продемонстрировать, что "формула Зеленского", согласно которой российские войска должны покинуть все оккупированные территории Украины, включая Крым и Донбасс, невыполнима", – отмечает эксперт.

Он считает, что так РФ надеется склонить, в первую очередь, страны Глобального Юга к принятию более компромиссного решения, с учетом т.н. "реалий на земле".

Максим Яли подчеркивает, что на данный момент в Харьковской области ситуацию нашим военным удалось более-менее стабилизировать. Но Россия не оставляет намерений максимально близко подойти к Харькову, чтобы иметь возможность обстреливать его с артиллерии. Тем самым шантажируя Украину, терроризируя город-миллионник, пытаясь также окружить его, поясняет политолог.

Это крупнейшая держава Глобального Юга. Ждем подтверждения от Китая, а также – каков будет статус его делегации, если Пекин решит ее направить. В том числе об этом были визиты европейских и американских представителей в Китай. Об этом же (но с кардинально противоположной целью) были визиты туда же Лаврова и Путина. Пока КНР держит паузу. Те страны, которые, как Китай, еще не подтвердили своего участия, наблюдают как за военной ситуацией, так и (некоторые) за решением Пекина", – считает эксперт. "Загадывать что-то далее саммита мира (середина июня) сложно. Но Украина получила уже очень позитивный сигнал. Индия дала понять, что примет участие во встрече в Швейцарии

Ну, а непосредственно на саммите состоится обсуждение возможных сценариев корректировки украинского плана, прогнозирует он.

"Будет поиск вероятных компромиссов со стороны Киева. Чтобы потом уже, ближе к осени, выйти на мирные переговоры между Киевом и Москвой. Администрацией Байдена это может быть накануне выборов представлено как некая победа – достижение хотя бы минимального урегулирования", – предполагает Максим Яли.

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