Премьер Моди подсунул Путину «свинью», которая заденет и Китай: что произошло

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Ткачик Олеся
Стало известно, что Индия приняла решение участвовать в итальянском саммите G7 13-15 июня и в швейцарской конференции по Украине 15-16 июня. Это подтвердил премьер Нарендра Моди.
Нарендра Моди
По всей вероятности, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, что возможность участвовать в первом стоила обязательного участия во втором. Хотя, по его словам, Моде еще недавно был очень неуверен, стоит ли Индии портить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и участвовать в мероприятии, куда Россию принципиально не планировали приглашать. Не исключено, добавляет эксперт, что Моди просто заставили: хочешь приглашение в Италию – берешь "в нагрузку" и швейцарский саммит мира.
По его словам, Китай очень масштабно конкурирует с Индией во всем, чтобы просто взять и отдать Моде ведущую роль в организации переговоров.
То есть, считает эксперт, очевидно, Китай, несмотря на весь высказанный скепсис встречи без России по поводу российско-украинской войны, пойдет на то, чтобы обозначить свое присутствие, чтобы не давать повода думать над сменой лидера среди стран Глобального юга.
При этом, считает Голобуцкий президенту Китая Си Цзиньпину гарантированно безразлично, насколько глупо будет чувствовать себя Кремль, который уже успел заявить, что Китай не будет принимать участие в Глобальном саммите мира.
По его словам, уже понятно, что мнение кремлевского диктатора Путина является последним, с чем будут учитывать Моди, Си и даже Рамафоса, если "Большая семерка" выставит определенные условия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что участие Моди в Глобальном саммите мира является важным сигналом мирового сообщества.
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