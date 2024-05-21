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Премьер Моди подсунул Путину «свинью», которая заденет и Китай: что произошло

Своим участием в Глобальном саммите мира премьер Индии Нарендра Моди полностью разрушил планы кремлевского диктатора Владимира Путина, которые были связаны с Глобальным саммитом мира, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий

сегодня, 19:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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Стало известно, что Индия приняла решение участвовать в итальянском саммите G7 13-15 июня и в швейцарской конференции по Украине 15-16 июня. Это подтвердил премьер Нарендра Моди.

Премьер Моди подсунул Путину «свинью», которая заденет и Китай: что произошло

Нарендра Моди

По всей вероятности, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, что возможность участвовать в первом стоила обязательного участия во втором. Хотя, по его словам, Моде еще недавно был очень неуверен, стоит ли Индии портить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и участвовать в мероприятии, куда Россию принципиально не планировали приглашать. Не исключено, добавляет эксперт, что Моди просто заставили: хочешь приглашение в Италию – берешь "в нагрузку" и швейцарский саммит мира.

"Однако если Индия действительно будет участвовать в обоих мероприятиях – то закономерно Моди как лидер более миллиардной страны попытается и утвердить Индию в роли главного "независимого посредника" в нашей войне. И вот это уж точно не устроит Си",
– считает Голобуцкий.

По его словам, Китай очень масштабно конкурирует с Индией во всем, чтобы просто взять и отдать Моде ведущую роль в организации переговоров.

То есть, считает эксперт, очевидно, Китай, несмотря на весь высказанный скепсис встречи без России по поводу российско-украинской войны, пойдет на то, чтобы обозначить свое присутствие, чтобы не давать повода думать над сменой лидера среди стран Глобального юга.

При этом, считает Голобуцкий президенту Китая Си Цзиньпину гарантированно безразлично, насколько глупо будет чувствовать себя Кремль, который уже успел заявить, что Китай не будет принимать участие в Глобальном саммите мира.

"Вполне возможно, что участие Индии побуждает вообще весь Глобальный Юг активно подключиться к процессу. И разрушить планы Путина "России не будет в Швейцарии – значит, почти никого там не будет и можно будет сказать, что собрание не представительное и некомпетентное". То есть Путин выступал бы организатором своеобразного бойкота. А здесь Моде срывает такие планы",
– считает эксперт.

По его словам, уже понятно, что мнение кремлевского диктатора Путина является последним, с чем будут учитывать Моди, Си и даже Рамафоса, если "Большая семерка" выставит определенные условия.

"Ибо собственные интересы более приоритетны. А Путин с санкционным давлением и так нигде не денется, будет "дружить" при любых обстоятельствах",
– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что участие Моди в Глобальном саммите мира является важным сигналом мирового сообщества.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02v6eYsr5E5tonQsS7rcvasXJcuVhFW1mXsYPBZ222Q5brKJVgzJJdM2zPC4diVUc3l&id=100039960767374
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