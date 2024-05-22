У Зеленского заявили, что Россия не намерена захватить Харьков: какова настоящая цель Путина

У России нет плана захватить Харьков, а вместо этого Путин хочет подойти армией РФ ближе к городу, чтобы обстреливать его. Целью таких действий является попытка посеять панику и уничтожить украинский город. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.



Михаил Подоляк о планах Путина на Харьков. Фото из интервью Bild

Михаил Подоляк в интервью для немецкого издания Bild рассказал о российских планах на Харьков.

"Их цель — подойти ближе к Харькову. Но не захватывать его, а обстреливать управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и артиллерией. Для этого нужно подойти на 20-30 км к Харькову. Они хотят разрушить город и посеять панику", — говорит Подоляк.

Несмотря на активность России в Харьковской области, Подоляк уверяет, что "ситуация под контролем".

Также Подоляк отметил, что Путин использует международное право против союзников Украины, однако Россия не придерживается его.

"Россия может использовать международное право, но сама не обязана соблюдать положения международного права. Так она будет доминировать во всех двусторонних отношениях. Для Европы это проблема негарантированного будущего", — подчеркнул Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российского диктатора Владимира Путина спросили о его планах на Харьков. Путин заявил, что пока не намерен захватывать Харьков, однако отметил необходимость в области создать "буферную зону" якобы для защиты россиян от Украины.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, пояснившего, как можно положить конец российской агрессии и остановить армию РФ на Харьковщине.