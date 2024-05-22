У Зеленского заявили, что Россия не намерена захватить Харьков: какова настоящая цель Путина

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Slava Kot
У России нет плана захватить Харьков, а вместо этого Путин хочет подойти армией РФ ближе к городу, чтобы обстреливать его. Целью таких действий является попытка посеять панику и уничтожить украинский город. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Михаил Подоляк о планах Путина на Харьков. Фото из интервью Bild
Михаил Подоляк в интервью для немецкого издания Bild рассказал о российских планах на Харьков.
Несмотря на активность России в Харьковской области, Подоляк уверяет, что "ситуация под контролем".
Также Подоляк отметил, что Путин использует международное право против союзников Украины, однако Россия не придерживается его.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российского диктатора Владимира Путина спросили о его планах на Харьков. Путин заявил, что пока не намерен захватывать Харьков, однако отметил необходимость в области создать "буферную зону" якобы для защиты россиян от Украины.
Также "Комментарии" писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, пояснившего, как можно положить конец российской агрессии и остановить армию РФ на Харьковщине.
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