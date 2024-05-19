Почему антироссийские санкции не срабатывают: получит ли Киев замороженные активы РФ

Евросоюз продолжает размышлять над 14-м пакетом санкций против РФ, куда может войти и запрет на использование портов ЕС для реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ). Франция и Нидерланды также добиваются введения санкций ЕС против любого банка в мире, который помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия. Венгрия традиционно ставит палки в колеса гипотетическим ограничениям. На паузе, похоже, и история с использованием на пользу Украине российских замороженных активов. Что на данный момент можно сказать о влиянии санкций на РФ и о перспективах новых ограничений? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Самой эффективной мерой стало бы резкое падение цен на нефть

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что Россия приспосабливается к санкциям достаточно быстро. Кроме того, отмечает он, у РФ есть достаточно стран, куда отгружать продукцию – и где нет санкций.

"К тому же, – продолжает эксперт, – практически нереально прекратить производство российской военной продукции, поскольку страна-агрессор имеет свое производство. Что касается высокоточных компонентов или электроники – россияне могут использовать часть комплектующих из Китая".

Поэтому в целом санкции малоэффективны – как в военном, так и экономических планах, поясняет Даниил Монин.

По его словам, самой эффективной мерой стало бы резкое падение цен на нефть, что потянет вниз цены и на газ и другие энергоресурсы.

"Но это невыгодно США как нефте-экспортеру, а также Аравийским странам, которые Запад сейчас уже особо не контролирует. Поэтому подобное маловероятно, – считает эксперт. – Соответственно – единственное, что Запад реально может сделать, это заместить энергетический экспорт из России в Европу – другой энергетикой. Из Катара, Алжира и США. В этом смысле, Штаты хорошо выигрывают, постепенно замещая российский газ. А вот поток нефти из страны-агрессора в целом трудно перекрыть, поскольку Китай и Индия являются большими потребителями".

Исходя из вышесказанного, Даниил Монин делает такой вывод: любые санкции будут малоэффективны в текущих условиях.

Санкции, как налоги: и те, и другие – обходят

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поясняет:

"Санкции не помогут нам победить. Экономика России теряет от ограничений – это факт. Но с помощью санкций российскую экономику не положить. Они лишь создают для нее определенные проблемы".

Ну, а РФ не сидит, сложа руки. Она ищет способы обойти санкции. И обходит, констатирует эксперт. По этой причине, даже если примут 14 (!) пакет, ничего особо не поменяется, прогнозирует он.

"Нам не следует уповать на санкции. Куда важнее, чтоб та же Европа лет на десять вперед прописала финансовую помощь Украине. Тогда мы бы четко понимали, на что можем рассчитывать, проще планировали ведение боевых действий. Пока же мы каждый год буквально воюем с Западом за поддержку. Обещаний много, а с их воплощением – напряг. И лучше, – подчеркивает экономист, – не санкции против РФ, а больше помощи Украине".

Санкции, по словам Александра Охрименко, как налоги. И те, и другие – обходят.

"Простой пример, – продолжает эксперт, – с ограничениями на российскую нефть. Их ввели, а РФ стала возить ее незарегистрированными танкерами. Лишь через год Запад это "заметил" и начал пытаться бороться. И так со всем. Беда ЕС еще и в том, что там много бюрократии. С теми же арестованными активами – сколько уже о них идет речь. А воз и ныне там... Больше имитация процесса, нежели сам процесс".

Если бы всё было в порядке, хватило бы и трех пакетов санкций

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников уверен – сам факт того, что сейчас разрабатывается аж 14-й пакет санкций, говорит об их малой эффективности. О том, что они не в полной мере достигают целей.

"Если бы всё было в порядке, хватило бы, допустим, трех пакетов. А так – санкции явно слабые, Россия находит пути их обхода", – констатирует эксперт.

С другой стороны, отмечает он, позитивно, что Запад не остановился с санкциями, разрабатывает всё новые, пытаясь воздействовать на экономику страны-агрессора.

"Пока сложно сказать, к чему приведет 14-й пакет, но вряд ли он станет последним, – считает Алексей Плотников. – Что касается замороженных российских активов, скорее всего, сработает позиция в пользу частной собственности, а не в пользу реальности, когда агрессора нужно лишать средств, помогая за их счет его жертве. К сожалению, Украина вряд ли получит эти активы. Но есть вероятность, что нам решат передать доходы, которые накапливаются от их размещения".

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