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Банки подумают дважды, прежде, чем сотрудничать с РФ: какие санкции предлагают в ЕС

Банки на Ближнем Востоке, в Турции или даже в Китае могут теперь отказаться участвовать в сделках по поставке в Россию товаров двойного назначения

сегодня, 14:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Европейского Союза против любого банка в мире, который помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Банки подумают дважды, прежде, чем сотрудничать с РФ: какие санкции предлагают в ЕС

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Послы правительств ЕС обсудят это предложение 15 мая в рамках 14-го пакета санкций против России, который сейчас готовится ЕС.

Согласно предложению, любому участнику ЕС может быть запрещено вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения. Такой запрет может стать мощным стимулом для финансовых институтов на Ближнем Востоке, в Турции или даже в Китае не участвовать в сделках по поставке в Россию товаров двойного назначения, санкционированных ЕС, поскольку они могут потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

СМИ отмечает, чиновники ЕС заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные санкции в отношении финансовых учреждений с США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

Венгрия, у которой теплые отношения с Москвой, несмотря на вторжение на Украину, может выступить против этого предложения, и, возможно, Германия, стремящаяся не ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем. В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что появились признаки того, что Пекин поставляет в Россию компоненты, которые можно использовать для производства оружия.

ЕС ожидает, что 14-й пакет санкций, который требует единогласия всех 27 правительств ЕС, будет готов в июне.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/french-dutch-seek-eu-sanctions-financial-institutions-helping-russia-military-2024-05-14/
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