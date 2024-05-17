Планы Запада использовать замороженные активы РФ снова на паузе: кто против

В Международном валютном фонде выступили против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считают, что это может подорвать мировую валютную систему. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации первого заместителя управляющего директора Гиты Гопинатх на сайте фонда.

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В МВФ отмечают, что для укрепления международной валютной системы необходимы согласованные усилия по предотвращению фрагментации глобальной платежной системы и связанных с ней стандартов и правил.

При этом, по ее словам, "соблюдение существующих правовых рамок также имеет решающее значение для поддержания доверия между странами и в международной валютной системе".

"Многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы", — заявила представитель МВФ.

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