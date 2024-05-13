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ЕС введет новые санкции: кто в РФ рискует пострадать больше всего

Санкции против российского СПГ войдут в 14 пакет

сегодня, 14:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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С начала вторжения России в Украину Европа и ее союзники ищут способы ограничить доходы путинского режима от продажи ископаемого топлива, не увеличивая при этом стоимость на энергоносители для своих граждан. Последний план: запретить использование портов Европейского Союза для реэкспорта сжиженного природного газа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

ЕС введет новые санкции: кто в РФ рискует пострадать больше всего

Санкции против российского СПГ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, российский производитель ПАО "Новатэк" полагается на заходы в ЕС, чтобы переместить арктическое топливо с судов ледового класса на обычные танкеры. Хотя перекрытие доступа не помешает грузам попасть в Европу, где импорт СПГ из России после войны даже увеличился, это затруднит их дальнейшую отправку в страны Азии.

В материале говорится, что политики ЕС обсуждают этот шаг в рамках 14-го пакета санкций против России. Если эта мера будет одобрена, она может привести к тому, что в Европе будет циркулировать еще больше российского топлива. Кроме того, это, вероятно, вызовет проблемы с контрактами у европейских логистических компаний и политическую реакцию со стороны других стран-покупателей газа.

Издание отмечает, для того, чтобы оптимизировать расходы на транспортировку, арктический проект "Ямал СПГ" использует порты Зебрюгге в Бельгии и Монтуара во Франции для перевалки грузов с 15 судов ледового класса на обычные танкеры. Как правило, прибывающее судно разгружается на терминале, а стандартный танкер СПГ загружается примерно в одно и то же время. В условиях запрета это станет невозможным.

Санкции еще больше усложнят логистику морских перевозок для России и заставят специализированные суда путешествовать по более длинным маршрутам. По данным Energy Aspects, транспортировка грузов "Ямал СПГ" напрямую в Азию приведет к увеличению расходов на фрахт и логистику, а также к увеличению времени работы ледоколов.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-13/what-eu-sanctions-on-russian-lng-would-mean-for-global-gas?srnd=markets-vp
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