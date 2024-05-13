ЕС введет новые санкции: кто в РФ рискует пострадать больше всего

С начала вторжения России в Украину Европа и ее союзники ищут способы ограничить доходы путинского режима от продажи ископаемого топлива, не увеличивая при этом стоимость на энергоносители для своих граждан. Последний план: запретить использование портов Европейского Союза для реэкспорта сжиженного природного газа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Санкции против российского СПГ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, российский производитель ПАО "Новатэк" полагается на заходы в ЕС, чтобы переместить арктическое топливо с судов ледового класса на обычные танкеры. Хотя перекрытие доступа не помешает грузам попасть в Европу, где импорт СПГ из России после войны даже увеличился, это затруднит их дальнейшую отправку в страны Азии.

В материале говорится, что политики ЕС обсуждают этот шаг в рамках 14-го пакета санкций против России. Если эта мера будет одобрена, она может привести к тому, что в Европе будет циркулировать еще больше российского топлива. Кроме того, это, вероятно, вызовет проблемы с контрактами у европейских логистических компаний и политическую реакцию со стороны других стран-покупателей газа.

Издание отмечает, для того, чтобы оптимизировать расходы на транспортировку, арктический проект "Ямал СПГ" использует порты Зебрюгге в Бельгии и Монтуара во Франции для перевалки грузов с 15 судов ледового класса на обычные танкеры. Как правило, прибывающее судно разгружается на терминале, а стандартный танкер СПГ загружается примерно в одно и то же время. В условиях запрета это станет невозможным.

Санкции еще больше усложнят логистику морских перевозок для России и заставят специализированные суда путешествовать по более длинным маршрутам. По данным Energy Aspects, транспортировка грузов "Ямал СПГ" напрямую в Азию приведет к увеличению расходов на фрахт и логистику, а также к увеличению времени работы ледоколов.

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