Какие сигналы поступают от Запада: действительно ли санкционное давление на РФ усилится

Последние новости с санкционного фронта обнадеживают. Турецкие банки начали сворачивать сотрудничество с россиянами. Санкции США против банков, финансирующих торговлю товарами для войны РФ против Украины, значительно усложнили перемещение денег в стране-агрессоре и из нее. А в ближайшее время, похоже, примут решение о передаче в пользу Украины части доходов от замороженных российских активов – после уплаты налогов. Что на данный момент можно сказать о санкционном треке? Какие здесь перспективы купирования российских возможностей продолжать войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Мир демонстрирует, что намерен покончить с российской агрессией во что бы то ни стало

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что ЕС уже подготовил 14-й пакет санкций против страны-агрессора – России. И в него входят, кроме продолжения методов пресечения возможностей РФ обходить ранее принятые ограничения, новые достаточно жесткие меры. Прежде всего, это касается ограничений против российского сжиженного природного газа (СПГ). Это было бы серьезным ударом по валютным поступлениям в Россию, считает эксперт.

"Второе важное направление – ограничение или фактический запрет на функционирование т.н. "теневого флота", который обслуживает перевозку российских энергоресурсов. Третье вероятное нововведение в 14-м пакете – сокращение возможностей страны-агрессора продавать некоторые свои металлы и горнодобывающее оборудование на мировом рынке. В целом пакет санкций, которые планируется принять, выглядит достаточно жестким. И параллельно с фактически уже вызревшим решением о передаче Украине доходов от замороженных российских активов (прежде всего Европой) это свидетельствует о том, что цивилизованный мир, который поддерживает нашу страну, после определенной паузы в помощи (финансовой и военной), пришел к выводу, что агрессию России следует пресекать жестче. В том числе – методами, которые использует и она, а именно – гибридными", – отмечает Андрей Новак.

Он подчеркивает, что новые санкционные ограничения против РФ с фактическим увеличением финансовой и военной помощи Украине – позитивные для нас сигналы. Мир, констатирует экономист, демонстрирует, что намерен покончить с российской агрессией во что бы то ни стало, несмотря даже на ее последний метод шантажа – ядерный.

Никакого невероятного эффекта от санкций ожидать не приходится

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:

"Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. На нее наложено более 5000 различных точечных санкций, введенных, прежде всего, ЕС и США. Это больше, чем против Ирана, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых. И постоянно разрабатываются новые, уже готовится 14 пакет санкций. Всё больше иностранных банков из-за опасений вторичных санкций от Запада перестают проводить определенные российские платежи. Но это, хоть и имеет какой-то эффект, но не определяющий – как для внешней, так и внутренней политики России".

Эксперт напоминает, что мы постоянно видим новости о том, как в русском оружии находят западные компоненты, а в некоторых видах вооружения они вообще составляют большинство деталей. Как феноменально возрос импорт нужных стране-агрессору товаров в страны-партнеры России.

"Почему, например, в прошлом году продажи немецких автомобилей в Армению, входящую в таможенный союз с РФ, выросли почти на 1000%? То же и с экспортом. Как удается некоторым азиатским странам закупать у других стран больше нефти, чем те вообще производят за год? Вопросы риторические", – констатирует Сергей Магера.

По его словам, в глобализированном рыночном мире санкции могут нормально работать, только, если заставить всех их соблюдать.

"Они должны быть не только введены, но и исполнены, – подчеркивает нардеп. – Где глобальность и тотальность санкций? Почему они водятся так неторопливо и сразу имеют множество вариантов обхода? Запад либо не может этого сделать, опасаясь роста личных расходов, либо не торопится. Похоже на то, что цивилизованный мир хочет "варить эту лягушку" долго. Тогда как Украине очевидно нужно, чтобы это было сделано быстро. Да, экономика России будет становиться проще, и это приведет к определенным сложностям, но преимущественно в будущем. А война за наши земли ведется сейчас. И пока у России есть природные ресурсы, на них есть покупатели, а у Запада нет желания стать действительно решительным, никакого невероятного эффекта от санкций, к сожалению, ожидать не приходится".

Необходимо концептуально сменить подход

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев акцентирует, что, если бы предыдущие 13 пакетов санкций, уже принятых против РФ, были действенными в полной мере, не пришлось бы думать над 14-м, над новыми способами ограничить экономический потенциал страны-агрессора.

"Сейчас речь не столько о необходимости вводить новые ограничения, сколько — об эффективном применении ранее принятых. Но и новые, конечно, лишними не будут. В то же время, следует понимать, что предлагаемые в новом пакете (который пока обсуждается) ограничения по российскому СПГ — это хоть и хороший шаг, но следовало бы быть более принципиальными. В ЕС сжиженный газ составлял в прошлом году всего 5% общего энергопотребления. Что, впрочем, не помешало РФ получить за него от европейцев около 8 миллиардов евро", – отмечает эксперт.

Что касается передачи Украине доходов от российских активов, то, по его мнению, было бы правильно, чтоб нам их предоставили не на восстановление (как пытаются протянуть некоторые), а на приближение победы (поставки вооружений, боеприпасов и техники).

инфраструктуру в целом, мы лишь увеличиваем сумму, которая будет нужна потом на восстановление. Необходимо концептуально сменить подход. Тем более, что сама РФ спокойно передает активы даже не государственных, а коммерческих иностранных компаний в управление своим госструктурам. Вот и Запад должен стать более решительным по всем направлениям, приближая победу Украины", – заключает Андрей Рязанцев. "Только денежных активов России арестовано на сумму около 198 млрд евро. Это фактически три помощи, которые мы в этом году, наконец, дождались от США. Переживая новые и новые атаки страны-агрессора на нашу энергосистему

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