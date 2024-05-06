Россия превращается в Иран: СМИ узнали, что создало новые проблемы для Путина

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Кравцев Сергей
Санкции США против банков, финансирующих торговлю товарами для войны России в Украине, значительно усложнило перемещение денег в Россию и из нее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".
Доллары и евро. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, исполнительный указ США, введенный в конце прошлого года, заставил кредиторов отказаться от российских контрагентов и избегать операций в различных валютах.
По словам чиновников и финансистов, для того чтобы обойти ограничения, теперь требуется растущая сеть посредников, позволяющая избежать проверок со стороны регулирующих органов, даже если транзакции не имеют никакого отношения к российской военной машине, при этом увеличиваются расходы на конвертацию валюты и комиссионные.
Отмечается, что постановление США направлено против банков стран, которые зафиксировали резкий рост торговли с Россией после введения Западом санкций против РФ в связи с вторжением в Украину.
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