Россия превращается в Иран: СМИ узнали, что создало новые проблемы для Путина

Санкции США против банков, финансирующих торговлю товарами для войны России в Украине, значительно усложнило перемещение денег в Россию и из нее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Доллары и евро. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, исполнительный указ США, введенный в конце прошлого года, заставил кредиторов отказаться от российских контрагентов и избегать операций в различных валютах.

"Объемы торговли Москвы с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай, сократились в первом квартале этого года после того, как США нацелились на международные банки, помогающие России приобретать важнейшие товары для помощи в военных действиях", — пишет издание.

По словам чиновников и финансистов, для того чтобы обойти ограничения, теперь требуется растущая сеть посредников, позволяющая избежать проверок со стороны регулирующих органов, даже если транзакции не имеют никакого отношения к российской военной машине, при этом увеличиваются расходы на конвертацию валюты и комиссионные.

"С каждым месяцем это становится все труднее и труднее. В одном месяце это доллары, в другом — евро; в течение шести месяцев вы, по сути, не сможете ничего сделать. Логическим завершением всего этого станет превращение России в Иран", — сказал один из высокопоставленных российских инвесторов, имея в виду жесткие финансовые санкции против Тегерана.

Отмечается, что постановление США направлено против банков стран, которые зафиксировали резкий рост торговли с Россией после введения Западом санкций против РФ в связи с вторжением в Украину.

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