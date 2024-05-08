Россия ударила по трем ТЭС: подробности о разрушениях

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ночью 8 мая российские захватнические войска атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
Отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.
Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
Отметим, Минэнерго ранее сообщило, что в ночь на 8 мая были атакованы противником объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Читайте также на портале "Комментарии" — чего боится Путин: в США назвали причину усилившихся ударов РФ по украинской энергетике.
Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом. Такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал министр энергетики Герман Галущенко.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!