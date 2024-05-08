Россия ударила по трем ТЭС: подробности о разрушениях

Ночью 8 мая российские захватнические войска атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

"Еще одна чрезвычайно тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", – говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.

Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли", − сообщили в ДТЭК.

Отметим, Минэнерго ранее сообщило, что в ночь на 8 мая были атакованы противником объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

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Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом. Такое заявление в интервью телеканалу "Рада" сделал министр энергетики Герман Галущенко.



