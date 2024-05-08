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Стало известно, когда будет принято решение о конфискации активов РФ

Глава Euroclear уверяет, что решение о конфискации активов РФ примут в ближайшие недели

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины уже в ближайшие недели. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн, сообщает "L'Echo".

Стало известно, когда будет принято решение о конфискации активов РФ

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Еврокомиссия сможет получить до 89% доходов, которые останутся после уплаты налогов.

"Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов", — заявила Убрэн.

Она также отметила, что общая сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд евро в зависимости от процентных ставок.

По ее словам, конфискация суверенных российских активов, замороженных на площадке Euroclear может нанести удар по финансовым рынкам. Кроме того, как сообщила Убрэн, депозитарий ведет более 100 исков в российских судах к российским инвесторам, требующим вернуть заблокированные из-за санкций средства.                                                                                                                                                                           

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Источник: http://www.lecho.be/entreprises/banques/valerie-urbain-euroclear-confisquer-les-avoirs-russes-c-est-ouvrir-la-boite-de-pandore/10544248.html
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