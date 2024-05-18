Есть ли еще шанс сделать саммит мира действительно глобальным: что происходит

Похоже, действия России по срыву саммита в мире в Швейцарии приносят определенный успех. Стало известно, что президент Бразилии, скорее всего, проигнорирует это мероприятие. Судя по позиции Китая, который в дипломатическом плане всячески подыгрывает России, его тоже там не будет. Под вопросом присутствие Индии, других топ-представителей Глобального Юга. Палки в колеса общей позиции ЕС по поддержке украинской формулы мира ставит Венгрия. Как противодействовать подобным негативным для Украины процессам? Есть ли еще шанс сделать саммит мира действительно глобальным, а не только условно – встречей стран демократического мира, которые и так поддерживают нас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Не следует возлагать большие надежды на встречу в Швейцарии

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что ситуация с саммитом мира пока неопределенная.

"На данный момент известно, что 50 стран и организаций из 160, которым прислали приглашение, согласились присутствовать, – рассказывает эксперт. – Среди высокопоставленных лиц будут председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Остается интригой присутствие президента США Джо Байдена".

Следует отметить, продолжает Александра Решмедилова, что намеченному на 15-16 июня саммиту мира в Швейцарии будет предшествовать саммит "Большой семерки" (G7) в Италии (13-15 июня). И оттуда, вполне вероятно, лидеры могут переместиться на саммит мира.

"К тому же, я не исключаю, что часть высокопоставленных гостей встречи в Швейцарии будет не разглашена, – акцентирует аналитик. – Остается туманной ситуация с участием в саммите мира Китая. Будет ли это сам руководитель КНР – Си Цзиньпин или кто-то рангом ниже? Обозначит ли вообще официальный Пекин свое присутствие? Что касается Индии и Бразилии, нельзя исключать, что Россия попытается убедить их не ехать на саммит мира. Хотя бы на уровне руководства страны".

В то же время, к россиянам прислушиваются сейчас куда меньше, чем ранее, обращает внимание Александра Решмедилова. Это ярко продемонстрировал путинский визит в Китай, состоявшийся на днях.

"Си Цзиньпин не спешит раздавать Путину какие-то обещания, в том числе экономического плана. Все, кроме РФ, действуют очень аккуратно. Так что определенная таинственность касательно представительства на саммите будет оставаться до последнего", – прогнозирует эксперт.

В тоже время, подчеркивает она, не следует возлагать большие надежды на встречу в Швейцарии. Это будет лишь очередной круг переговоров. Далеко не финальный. Без представителей России, хоть Китай настаивал, чтоб они там были. При этом, обращает внимание аналитик, руководство Швейцарии дало понять, что определенные контакты с РФ поддерживает, хоть именно на этот саммит представителей страны-агрессора не приглашали.

"Суть саммита – появление согласованной позиции широкого круга стран, которая будет потом представлена России для дальнейших переговоров", – заключает Александра Решмедилова.

Остаются неплохие шансы, что саммит в Швейцарии пройдет в достаточно широком формате

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает следующим образом:

"Судя по всему, шансы сделать саммит мира в Швейцарии действительно глобальным – есть. И довольно неплохие. Именно поэтому так активно пытаются этому противодействовать Россия и Китай, причем, мотивируясь разными интересами. Но совпадая в том, что необходимо маргинализировать этот формат".

По словам эксперта, для РФ необходимо, чтоб саммит мира вообще не состоялся. Чтоб не рассматривались украинские предложения, выстроенные в логике войны как агрессии (где есть агрессора и есть жертва).

"Что касается КНР, то она хочет маргинализировать саммит в Швейцарии, чтоб сохранить возможность отсиживаться на двух стульях. Сохраняя взаимоэкономическую включенность и политическое дистанцирование от российско-украинской войны. Китай хочет позиционировать себя как третью силу. Но в случае, если саммит приобретает глобальные черты, простор для маневра Китая (с попыткой выдать себя за третьи силу) уменьшается", – поясняет Олег Саакян.

Он уверен, что противодействовать саботажу со стороны РФ и КНР можно лишь более активным включением в саммит мира государств из разных регионов. С акцентом на перевод десяти пунктов нашей формулы с украиноцентричных в мироцентричные – как элемент более глобальной повестки дня, откликающейся на проблемы данных держав прямым образом, а не опосредованно.

"Фактически на базе саммита мира следует начинать международный диалог касательно реформы мироустройства, системы глобальной безопасности, продемонстрировавших свою слабость (если не сказать дефолтность) по многим вопросам. Всё, что будет далее – это уже дипломатическое мастерство, – отмечает Олег Саакян. – На сегодня остаются неплохие шансы, что саммит в Швейцарии пройдет в достаточно широком формате. К сожалению, уже понятно, что повестка дня будет существенно урезана – с десяти до двух-трех вопросов, а представительство Глобального Юга не будет таким, как нам бы хотелось".

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