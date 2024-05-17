Его слово имеет вес: один из мировых лидеров отказался ехать на саммит мира по Украине

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва принял решение не участвовать в саммите мира по Украине, который состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN Brasil".

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, швейцарское правительство специально пригласило Лулу во время личной встречи канцлера страны Игнасио Кассиса и министра иностранных дел Мауро Виейры 30 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил президента Бразилии принять участие в саммите во время недавнего интервью изданию.

Однако, по мнению Лулы и представителей МИД страны, бразильскому лидеру нет смысла участвовать в саммите, который "не привлекает обе стороны к решению конфликта".

По данным бразильских дипломатических источников, Лула и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра встретились на этой неделе и решили, что делегацию, представляющую страну на саммите, не будет возглавлять президент. Однако пока не определено, кто будет выполнять эту роль.

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