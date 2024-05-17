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Его слово имеет вес: один из мировых лидеров отказался ехать на саммит мира по Украине

Президент Бразилии обьяснил, почему не поедет на саммит мира по Украине

сегодня, 11:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва принял решение не участвовать в саммите мира по Украине, который состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN Brasil".

Его слово имеет вес: один из мировых лидеров отказался ехать на саммит мира по Украине

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, швейцарское правительство специально пригласило Лулу во время личной встречи канцлера страны Игнасио Кассиса и министра иностранных дел Мауро Виейры 30 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил президента Бразилии принять участие в саммите во время недавнего интервью изданию.

Однако, по мнению Лулы и представителей МИД страны, бразильскому лидеру нет смысла участвовать в саммите, который "не привлекает обе стороны к решению конфликта".                                                                                   

По данным бразильских дипломатических источников, Лула и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра встретились на этой неделе и решили, что делегацию, представляющую страну на саммите, не будет возглавлять президент. Однако пока не определено, кто будет выполнять эту роль.

Читайте также на портале "Комментарии" — менее месяца остается до Глобального саммита мира в Швейцарии. Разговоры о вероятных переговорах Украины и России после него возникают в последнее время всё чаще. При этом США устами главы Госдепа Энтони Блинкена вновь дали понять, что поддержит любые решения Украины, уверяя, что "никогда ничего не будет об Украине без Украины". О чем говорят переговорные расклады на данный момент и в перспективе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/americo-martins/internacional/lula-decide-nao-comparecer-a-cupula-da-paz-na-ucrania/
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