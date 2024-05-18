Действительно ли сближение Пекина и Москвы усиливается: что получил Путин от визита в КНР

Завершился двухдневный визит российской делегации, возглавляемой диктатором Владимир Путиным в Китай, который помогает экономике РФ удержаться на плаву, несмотря на санкции, а также снабжает страну-агрессора товарами двойного назначения, которые можно использовать в военных целях. Стороны традиционно выдвигали претензии Западу и говорили об укреплении связей Пекина и Москвы. При этом финансово-экономические аспекты, которые надеялся продвинуть Кремль, похоже, были проигнорированы Китаем. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" итоги путинского визита в Китай, рассказав, действительно ли происходит мощное сближения КНР и РФ.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Пока Пекин не получит некие пряники от Запада, он не станет особо давить на Москву

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что для Путина поездка в Китай была важна по ряду причин.

Во-первых – как ответ Си Цзиньпиню, который в 2023-м, в третий раз "взойдя на престол", совершил первый зарубежный визит в РФ.

"И сейчас, когда Путин "вскарабкался" на трон в пятый раз (хоть правил фактически и при президентстве марионеточного Медведева), он совершает своеобразный ответный жест", – поясняет эксперт.

Во-вторых, продолжает он, Путин хотел показать, что РФ не находится в изоляции, что она крепко дружит с КНР. Мол, бойтесь нас – у нас общее мировоззрение, а вместе мы – суперсила!

В-третьих, Кремлю хотелось получить конкретные экономические бенефиты.

Но тут ничего не удалось. Пришлось довольствоваться просто политическими заявлениями и жестами включая попытку дискредитации украинской формулы мира с целью надавить на страны Глобального Юга, чтоб те не принимали участие в саммите в Швейцарии". "Потому российская делегация была столь расширенной (члены нового правительства, представители крупного бизнеса), – отмечает эксперт. – Подписали немало разных соглашений, но ничего реально прорывного. Путин надеялся получить от Китая куда больше. В том числе – снятия ограничений на банковские переводы, совместного строительства газопровода "Сила Сибири-2"

Китай, отмечает Игорь Петренко, решал свои задачи. От Запада он уже не раз слышал упреки в стиле "раз претендуете на статус глобального игрока, почему же не замечаете войны в Европе?". В итоге КНР создала свой "мирный план", который таковым, по сути, не является.

Следует понимать, что КНР не меняет свою стратегию. Условный нейтралитет, но с поддержкой России, при этом без захода за условные "красные линии", начерченные Западом. Экономически Китай серьезно зависит от европейского и американского рынков, от их инвестиций. Потому так аккуратен, хоть явно не желает проигрыша РФ. Ему выгодно ее ослабление, попадание в еще большую зависимость от КНР. Но не крах", – считает эксперт. "Это просто собрание фактов о РФ, Украине и международном праве. Но Китаю важно показать, что он как бы что-то делает для завершения войны. Отсюда и ряд соответствующих заявлений из уст Си, которому подпевал Путин. Мол, мы за мир, но у нас есть свое видение

По его мнению, за свое давление на РФ с целью принятия той более конструктивной позиции для переговоров Китай, вероятно, хотел бы смены позиции США по отношению к себе. Уменьшения сдерживания в различных направлениях, включая экономическое и в целом геополитическое.

"И пока Пекин не получит некие пряники от Запада, он не станет особо давить на Москву, хоть война мешает его экономической экспансии в мире. Пока же КНР сделала ставку на использование РФ как полезного идиота, который должен кошмарить Украину и Запад, ослабляя те же Европу и США. Ожидая удобного для себя момента, чтоб выйти на сцену в виде миротворца и мощной геополитической фигуры", – поясняет Игорь Петренко.

При этом, акцентирует он, Китай, безусловно, не хочет и победы РФ, поскольку это усилит ее, давая реальную почву для геополитических амбиций (а не иллюзорную как сейчас). КНР этого не нужно.

Эксперт резюмирует:

"Путинская поездка не принесла РФ экономических выгод, завершилась подписанием очередных не наполненных содержанием соглашений об углублении всестороннего партнерства, никак не повлияла на отношение КНР к российско-украинской войне. Сближаться с РФ китайцы готовы лишь на своих условиях, с оглядкой на Запад. КНР играет в долгую, на разных досках. И умеет ждать, не делая непродуманные ходы. В отличие от России".

Китай активно использует РФ в своих интересах

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

"Нынешние консультации Китая и России нацелены, в первую очередь, на демонстрацию несостоятельности демократической модели устройства. В той же тональности подпевают им зависимые Иран, Беларусь, Северная Корея. Мол, жесткая система управления (авторитарные режимы) – более эффективно для мироустройства. В отличие от "двуличной демократии" Запада и "слабого" НАТО, по сути, неспособного противостоять даже РФ".

Это, продолжает эксперт, подпитывается разного рода "сливами" и заявлениями о том, что Запад якобы ведет за спиной Украины разговоры по поводу "размена" части нашей территории на окончание войны. И так далее. Похоже, что это части одного сценария, считает Андрей Сенченко.

При этом, отмечает он, Китай активно пользует вместе с Россией эти месседжи, но вместе с тем – активно использует саму РФ в своих интересах. В том числе – ослабляя ее и Запад российско-украинской войной, привязывая к себе РФ экономически и не только, делая псевдомиротворческие заявления, при том, что явно заинтересован в продолжении нынешней ситуации.

Но это, понятно, было за кулисами", – заключает эксперт. "Так что, по сути, Си и Путин в ракурсе Украины говорили точно не о мире. Скорее – о том, как ударить больнее, но – по Западу в целом

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