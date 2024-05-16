Китай помогает РФ в войне против Украины: в Белом доме сделали новое заявление

В Белом доме назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Укринформ".

Карин Жан-Пьер. Фото: из открытых источников

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", — отметила спикер.

Таким образом Жан-Пьер прокомментировала вопрос о взаимодействии РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.

Соединенные Штаты советовали Китаю прекратить поддержку России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

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