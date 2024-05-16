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Китай помогает РФ в войне против Украины: в Белом доме сделали новое заявление

На фоне визита Путина в Китай США сделали резкое заявление о роли Пекина в войне против Украины

сегодня, 09:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Белом доме назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Укринформ".

Китай помогает РФ в войне против Украины: в Белом доме сделали новое заявление

Карин Жан-Пьер. Фото: из открытых источников

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", — отметила спикер.

Таким образом Жан-Пьер прокомментировала вопрос о взаимодействии РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.

Соединенные Штаты советовали Китаю прекратить поддержку России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин совершает первый зарубежный визит после фейковой "инаугурации". Он отправился в Китайскую Народную Республику (КНР), где встретится с ее лидером Си Цзиньпином. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров по этому поводу цинично заявил, что Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы быть лидерами по установлению демократичного миропорядка. А на прошлой неделе Си Цзиньпин посещал Европу, надеясь, вероятно, продвинуть свои "миротворческие" идеи. Чего ожидать от встречи китайского и российского лидеров? Будет ли Си давить на Путина, чтоб тот снизил накал агрессии, либо продолжит подыгрывать ему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3864252-stati-vvazaut-neprijnatnimi-dii-kitau-akij-dopomagae-agresii-rf-v-ukraini-bilij-dim.html
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