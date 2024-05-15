Что может измениться после визита Путина в Китай: какую позицию займет Си по войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин совершит 16-17 мая первый зарубежный визит после фейковой "инаугурации". Он отправится в Китайскую Народную Республику (КНР), где встретится с ее лидером Си Цзиньпином. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров по этому поводу цинично заявил, что Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы быть лидерами по установлению демократичного миропорядка. А на прошлой неделе Си Цзиньпин посещал Европу, надеясь, вероятно, продвинуть свои "миротворческие" идеи. Чего ожидать от встречи китайского и российского лидеров? Будет ли Си давить на Путина, чтоб тот снизил накал агрессии, либо продолжит подыгрывать ему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Не будет каких-то серьезных прорывов

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

"Я не ожидаю многого от визита Путина в Китай. Возможно, обсудят энергетику и торгово-экономическое сотрудничество. Скорее всего, всё закончится тем, что российская сторона выложит по итогам свою версию переговоров, подчеркивая, что Китай – большой союзник РФ, поддерживающий ее во всём".

Китай, со своей стороны, скажет, что дружит с РФ, выступает за мир во всём мире. И, в принципе, всё, констатирует эксперт.

По его мнению, не будет каких-то серьезных прорывов ни в китайско-российских взаимоотношениях, ни тем более в ракурсе российско-украинской войны.

Особого успеха для Путина не будет

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что, судя по всему, визит Си в Европу не особо увенчался успехом. Так что и от путинского в КНР ожидать неких прорывов вряд ли стоит.

"Европа не завершила расследование против китайских товаров. Соответственно, не смягчились торговые условия. Единственное, на что пошел Макрон после встречи с Си – отправил своего посла на инаугурацию Путина, вероятно, в надежде, что в обмен получить летом "олимпийское перемирие". Ну, а Путин накануне поездки в КНР уже традиционно дал интервью китайскому информагентству. Где проговорил все свои ключевые тезисы. Хвалил китайскую мирную формулу, которая подразумевает заморозку войны на линии боевого столкновения, после чего — начало переговоров. Кроме того, китайцы вписали в свой план несколько пунктов лично для себя. Против односторонних санкций, разрушения сложившихся торговых цепочек. Понятно, что имеется в виду, в том числе, крупный торговый проект КНР "Один пояс — один путь", который сейчас фактически остановился", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что в итоге Путин и Си выйдут с позицией, основанной на китайской мирной формуле, которая подразумевает сдачу оккупированных украинских территорий россиянам.

Сотрудничество РФ и КНР будет продолжаться

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш не видит предпосылок к тому, чтоб позиция Китая в отношении войны в Украине радикально изменилась.

"Возможно, Си попросит Путина активизировать тему переговоров и изобразить готовность к примирению. Но в реальности не видно, чтоб позиция официального Пекина поменялась, даже после недавнего визита Си в Европу. КНР остается заинтересованным в этой войне, в сохранении Путина во главе РФ. А России по-прежнему есть, что предложить Китаю", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что те потери, которые КНР потенциально может понести (при нынешней позиции Запада) относительно сотрудничества с РФ, гораздо меньше, чем Москва может предложить Пекину.

"А вот, если Запад ужесточит свою позицию в отношении не отдельных китайских банков и фирм, а КНР в целом, то, возможно, Си задумается. Потеря западных рынков, особенно европейского стала бы крайне болезненна. Но пока Запад не артикулирует этого", – констатирует Сергей Гармаш.

Потому, продолжает он, неких радикальных перемен после путинского визита в Китай ожидать не стоит. Скорее всего, сотрудничество будет продолжаться, КНР и далее тайно станет поддерживать агрессию России против Украины.

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