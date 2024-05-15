Что может измениться после визита Путина в Китай: какую позицию займет Си по войне в Украине

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин совершит 16-17 мая первый зарубежный визит после фейковой "инаугурации". Он отправится в Китайскую Народную Республику (КНР), где встретится с ее лидером Си Цзиньпином. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров по этому поводу цинично заявил, что Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы быть лидерами по установлению демократичного миропорядка. А на прошлой неделе Си Цзиньпин посещал Европу, надеясь, вероятно, продвинуть свои "миротворческие" идеи. Чего ожидать от встречи китайского и российского лидеров? Будет ли Си давить на Путина, чтоб тот снизил накал агрессии, либо продолжит подыгрывать ему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:
Китай, со своей стороны, скажет, что дружит с РФ, выступает за мир во всём мире. И, в принципе, всё, констатирует эксперт.
По его мнению, не будет каких-то серьезных прорывов ни в китайско-российских взаимоотношениях, ни тем более в ракурсе российско-украинской войны.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что, судя по всему, визит Си в Европу не особо увенчался успехом. Так что и от путинского в КНР ожидать неких прорывов вряд ли стоит.
Он считает, что в итоге Путин и Си выйдут с позицией, основанной на китайской мирной формуле, которая подразумевает сдачу оккупированных украинских территорий россиянам.
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш не видит предпосылок к тому, чтоб позиция Китая в отношении войны в Украине радикально изменилась.
Он акцентирует, что те потери, которые КНР потенциально может понести (при нынешней позиции Запада) относительно сотрудничества с РФ, гораздо меньше, чем Москва может предложить Пекину.
Потому, продолжает он, неких радикальных перемен после путинского визита в Китай ожидать не стоит. Скорее всего, сотрудничество будет продолжаться, КНР и далее тайно станет поддерживать агрессию России против Украины.
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