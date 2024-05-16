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У Путина и Си разные причины, почему война в Украине должна продолжаться: детали

Китай получает больше выгоды от продолжающейся войны, чем после ее завершения

сегодня, 14:02
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин находится с визитом в Китае во главе большой делегации. Это его первая официальная поездка за границу после переизбрания на пятый срок. Китай и Россия являются союзниками не потому, что они разделяют какое-то особое культурное или идеологическое родство, скорее, они объединились из-за старой поговорки, что "враг моего врага — мой друг". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

У Путина и Си разные причины, почему война в Украине должна продолжаться: детали

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ приводит слова эксперта Центра анализа европейской политики (CEPA) Челси Михты, Пекин призвал к миру в Украине и выдвинул предложение, которое некоторые аналитики считают размытым. Однако некоторые аналитики говорят, что Китай может больше выиграть от войны.

"Постоянная поддержка Киева со стороны Америки — и, следовательно, неспособность России обеспечить свои достижения в короткий срок — на самом деле в интересах Пекина. Прекращение помощи США сработает против Китая, поскольку крах Украины остановит — или по крайней мере замедлит — сползание Москвы к вассальной зависимости от Пекина", — написала Михта.

В материале говорится, Россия, которая становится все более зависимой, может предложить Пекину ключевые военные технологии, помогая Китаю достичь огромных успехов в этом секторе. Все более тесные отношения России и Китая являются проблемой для Запада.

"Сейчас единство целей между автократическими государствами создало самые тесные отношения за десятилетия. Китай и Россия формируют партнерство, которое все больше напоминает альянс великих держав", — написала Михта.

В частности, Пекин нацелился дальше, чем Россия, которая больше заинтересована в изменении отношений сил в Европе.

"Пекин преследует гораздо более амбициозный проект, направленный на изменение основ глобального порядка, раз и навсегда положив конец эпохе всемирного господства Запада", — добавила эксперт. 

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Источник: https://www.businessinsider.com/russia-putin-visit-china-xi-enemy-friends-2024-5
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