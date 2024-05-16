Первые итоги визита Путина в Китай: кто оказался в выигрыше

Российский диктатор Владимир Путин начал 16 мая двухдневный визит в Китайскую Народную Республику (КНР). После переговоров с ее лидером Си Цзиньпином оба автократа выступили с совместным заявлением. Среди прочего коснулись темы российско-украинской войны, которую Москва и Пекин в унисон называют "украинским кризисом". Они выступают против поставок вооружения в Украину, а также призывают искать политическое решение конфликт. Также стороны договорились об углублении связей Китая и РФ и сотрудничестве в сфере торговли и основных внешнеполитических вопросов. Эксперты проанализировали для издания комментарии эти заявления, их фон, а также, что могло остаться за кулисами.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Перед Путиным стояла черед заданий

Чтоб вести войну – необходимы ресурсы, напоминает политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран. А, чтоб вести затяжную войну – нужно много ресурсов. И сейчас Россия остро нуждается в деньгах, потому что, как бы она не храбрилась, ситуация там в экономике сложная. Чего стоит ситуация с тем же "Газпромом", который оказался на грани банкротства.

Еще одним – упростить систему платежей, потому что США ввели ряд санкций против китайских и турецких банков, а у россиян после этого начались проблемы с платежами. Так что во главе угла стоял финансово-экономический уклон. Достаточно проанализировать состав российской делегации, прибывшей в КНР. Там – сплошь экономисты, а также руководители газовых-топ индустрий", – отмечает Виктор Таран. "При этом Китай был и остается одним из основных доноров, поддерживающих российскую экономику. Да, он скупает ресурсы страны-агрессора за бесценок. Но это – живые деньги, в которых РФ остро нуждается. А товарооборот между этими странами составляет в структуре российского импорта более 30%. Тогда как Россия в структуре экономики Китая занимает лишь 3%. Львиная же доля – это ЕС и США. Потому Китай так аккуратен даже в оказании экономической поддержки РФ. Как я отмечал еще до собственно переговоров Путина и Си, одним из ключевых заданий РФ было убедить КНР дать возможность запустить газопровод "Сила Сибири-2"

Что же имеем в итоге? В документе после встречи стороны отметили, что приложат усилия для работы по проекту создания нового газопровода из РФ в КНР – через территорию Монголии.

То есть, акцентирует эксперт, речь идет не о "Силе Сибири-2", о котором хотел договориться Путин, а о каком-то новом проекте. Реализация которого – перспектива отдаленного будущего.

"Так что эта задача Кремлем была не решена. Нет в финальном документе ничего и о том, как будет решаться вопрос платежей. Из чего можно сделать вывод, что по экономическим вопросам у россиян в переговорах с китайцами – провал. По крайней мере, на данный момент, – констатирует Виктор Таран. – Остальные заявления, в том числе в ракурсе российско-украинской войны, не стали чем-то новым. Думаю, в Украине большинство граждан за редким исключением (в том числе в рядах депутатов) понимают, что Китай не был и не является нашим союзником. Эта война его вполне устраивает. Такова суть китайского империализма".

Китайско-российский союз будет продолжаться

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"После монаршей инаугурации Путина он провел ряд кадровых перестановок, в том числе сменив главу Минобороны Шойгу на экономиста Белоусова. Многие эксперты согласны с тем, что это показатель желания диктатора перевести войну в долгосрочную. Судя по всему, Белоусов должен окончательно перевести экономику на военные рельсы. И тут, похоже, есть некая синхронизация с нынешними партнерами РФ. В том числе Китаем, который готов быть таким партнером, пока ему это выгодно".

По словам эксперта, покупка дешевых российских ресурсов, завал ее рынка своими товарами – это, безусловно, в экономическом смысле на руку Китаю. В идеологическом же, геополитическом – Пекину и Москве тоже сейчас по пути. Они продвигают модель не демократического, а автократического мироустройства, поясняет политтехнолог.

Учитывая вышесказанное, не случаен первый международный визит Путина после очередной инаугурации – именно в Китай, отмечает она.

"Примечательно, что на прошлой неделе Си Цзиньпин совершил визиты в ряд европейских стран. И тот же его визит в Венгрию с ее "особой позицией" — демонстрация того, что Евросоюз не так уж един, что там есть проблемы. Ну, а приезд во Францию – один из лидеров ЕС, это попытка "зацепиться" на европейском рынке еще больше, возможно, под протекторатом Парижа. Но там у Си, похоже, ничего не вышло", – считает Екатерина Одарченко.

Китайский мирный план, продолжает она, из европейских лидеров позитивно воспринимает, похоже, лишь венгерский премьер Орбан. Остальные же четко дали понять Пекину, что и план у него не имеет ничего общего со справедливым миром, который зиждется на Уставе ООН (соблюдение суверенитета и территориальной целостности, уважение международного права), и в целом для прекращения российско-украинской войны КНР (имеющая влияние на РФ) делает явно недостаточно.

"Резюмируя: китайско-российский союз будет продолжаться, пока выгоден двум сторонам", – Екатерина Одарченко.

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