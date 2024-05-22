Вашингтон должен отменить свой "абсолютно несправедливый" запрет на использование ВСУ американского оружия для нанесения ударов по целям внутри России, чтобы помешать новому наступлению оккупационной армии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Александр Литвиненко. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, первый лица Украины уже отмечали, что Россия не смогла бы продвинуться так быстро в северо-восточной Харьковской области, если бы Украина смогла нанести удар заранее.

По словам Александра Литвиненко, около 50 000 российских солдат были скоплены на границе Харьковской области еще до начала наступления 10 мая. В операции приняли участие более 30 000 российских военных. Их цель создать так называемую "буферную зону" для защиты Белгородской области России от украинских атак и вторжений.

Второстепенной целью, было попытаться оттянуть украинские силы с других стратегических участков, в частности с восточной Донецкой области. Там российские войска атакуют стратегический город Часов Яр, захват которого поставит под угрозу украинские гарнизоны и ключевые материально-технические пути в Донецкой области и существенно изменит динамику в пользу Кремля.

"Наши силы проделали большую работу, остановив их. Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", — сказал секретарь СНБО.

В то же время Литвиненко не исключает, что правитель РФ хочет в будущем попытаться захватить Харьков. Перестановки в российском военном руководстве, по его мнению, также свидетельствуют, что российский президент "готовится к длительной и большей войне с Западом, с НАТО".

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