В Украине заговорили о повышении военного сбора и НДС: сколько будем платить

Министерство финансов готовит законопроект о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes", со ссылкой на четверых депутатов из финансово-экономического блока Рады и источник в Кабмине.

Деньги. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, военный сбор предлагается повысить с 1,5% до 5% и распространить его на ФОПов (что увеличит их налоговую нагрузку вдвое). Об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение – на 2–3 процентных пункта (сейчас 20%).

Журналисты акцентируют, главной причиной возможного повышения налогов является увеличение военных потребностей страны, в том числе на мобилизацию.

По расчетам "Forbes", повышение ставки военного сбора для наемных работников (без учета введения военного сбора для ФЛП) может дополнительно пополнить бюджет на 90-100 млрд грн в год. Повышение ставки НДС прибавит от 70 до 120 млрд грн.

В феврале "Экономическая правда" также писала о том, что власти обсуждают план увеличения доходов бюджета, который Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом.

Экономическое бронирование, обсуждаемое на уровне Верховной Рады, — это тоже одна из идей, призванных повысить доходы бюджета.

Отметим, перед вступлением в силу нового закона о мобилизации издание "Комментарии" вместе с экспертами анализировало, есть ли в бюджете средства на усиление мобилизации. Тогда исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обратил внимание на экономический аспект мобилизации.

"Если исходить из того, что примерно в 1,3 млн в год обходится каждый мобилизованный украинскому государственному бюджету (а мы более-менее представляем ситуацию с его наполнением), возникает резонный вопрос. А за какие деньги мы собираемся проводить дополнительную массовую мобилизацию в стране? Для того, чтоб мобилизовать сто тысяч человек, нам необходимо 130-135 млрд грн. Их нет в бюджете!", – прокомментировал эксперт.



