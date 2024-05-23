В Украине заговорили о повышении военного сбора и НДС: сколько будем платить

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Кравцев Сергей
Министерство финансов готовит законопроект о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes", со ссылкой на четверых депутатов из финансово-экономического блока Рады и источник в Кабмине.
Деньги. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, военный сбор предлагается повысить с 1,5% до 5% и распространить его на ФОПов (что увеличит их налоговую нагрузку вдвое). Об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение – на 2–3 процентных пункта (сейчас 20%).
Журналисты акцентируют, главной причиной возможного повышения налогов является увеличение военных потребностей страны, в том числе на мобилизацию.
По расчетам "Forbes", повышение ставки военного сбора для наемных работников (без учета введения военного сбора для ФЛП) может дополнительно пополнить бюджет на 90-100 млрд грн в год. Повышение ставки НДС прибавит от 70 до 120 млрд грн.
В феврале "Экономическая правда" также писала о том, что власти обсуждают план увеличения доходов бюджета, который Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом.
Экономическое бронирование, обсуждаемое на уровне Верховной Рады, — это тоже одна из идей, призванных повысить доходы бюджета.
Отметим, перед вступлением в силу нового закона о мобилизации издание "Комментарии" вместе с экспертами анализировало, есть ли в бюджете средства на усиление мобилизации. Тогда исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обратил внимание на экономический аспект мобилизации.
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