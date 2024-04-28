Есть ли в бюджете деньги на мобилизацию: какие решения власти удивляют

Чем ближе вступление в силу мобилизационных изменений (18 мая), тем больше дискуссий касательно ужесточения мобилизации. Территориальные центры комплектования (ТЦК) вряд ли справятся с наплывом тех, кому необходимо обновить учетные данные. Запрет консульских услуг для тех, кто этого не сделает, находясь за границей, тоже вызывает кардинально разную реакцию. А пояснение директора департамента здравоохранения Минобороны Оксаны Сухоруковой о том, как теперь будут устанавливаться критерии "пригодности" для службы в армии, выглядят так, что пригодны будут почти все. Что можно на данный момент сказать о ситуации с мобилизацией в Украине? Каковы перспективы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Видим попытки подгонять законы, указы и подзаконные акты под желание властей

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко поделился таким мнением:

"Новое мобилизационное законодательство было принято в выхолощенном виде. Мало того, что "пряников" там изначально не было, так еще и "кнут" сделали весьма мягким. В качестве наказания для уклонистов оставили разве что запрет (и то по решению суда) управлять транспортными средствами. При этом, остались возможности уклоняться через вузы, использовать банковские карточки и так далее… В то же время, правительство (а именно – МИД) принимает абсурдное решение не предоставлять консульские услуги (в том числе по обмену и продлению паспортов) военнообязанным украинцам, находящимся за границей. Мол, возвращайтесь в Украину – и там решайте эти вопросы".

Но правительство, отмечает эксперт, похоже, не учло, что в Европе не принято ставить под угрозу жизнь и свободу людей, ущемлять их права.

"Потому, – продолжает он, – та же Германия уже заявила, что не будет обращать внимание на то, продолжено у находящихся там украинцев действие паспорта или нет. В аналогичном стиле выскажется, думаю, подавляющее число европейских стран. Никто украинцев насильно выдворять не будет".

То есть, констатирует Виктор Бобыренко, мы получили ситуацию, когда государство Украина пытается подгонять законы, указы и подзаконные акты под желание властей. Идя вразрез с европейскими нормами, на которые мы как бы равняемся.

"И это точно сыграет против нас, – предупреждает эксперт. – Уже играет – имеем трэш и скандал!".

На мобилизацию в стране нужно большие деньги

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассуждает так:

"Меня как экономиста интересует, в первую очередь, экономический аспект мобилизации. Если исходить из того, что примерно в 1,3 млн в год обходится каждый мобилизованный украинскому государственному бюджету (а мы более-менее представляем ситуацию с его наполнением), возникает резонный вопрос. А за какие деньги мы собираемся проводить дополнительную массовую мобилизацию в стране? Для того, чтоб мобилизовать сто тысяч человек, нам необходимо 130-135 млрд грн. Их нет в бюджете!".

По словам эксперта, на сегодняшний момент достаточно часто мобилизованный приходит в часть, где получает минимальный пакет обмундирования и... список на несколько страниц – того, что ему желательно докупить за собственные деньги.

"Это – ненормальная ситуация! – уверен Олег Пендзин. – Что касается возможности ТЦК "переварить" большой объем человек, а ВЛК – их просмотреть, это всё условно. Но эта условность никоим образом не дает ответ на вопрос о качестве и целесообразности тех процессов, которые происходят. И на то, за какие деньги будет обеспечиваться новая волна мобилизации".

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит на фронтах: какое значение имеет помощь США.



