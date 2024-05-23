На что направлены новые страшилки Кремля: готов ли Запад к повышению ставок

Россия явно усилила шантаж Запада, продолжающего поддерживать Украину и готовящего для РФ новые санкции. Об этом – очередное бряцанье ядерным оружием. Об этом же, судя по всему, появление на сайте правительства страны-агрессора (и скорое исчезновение оттуда) намерений пересмотреть морские границы с Литвой и Финляндией. Готов ли Запад, который явно куда менее жестко, чем следует, отвечает на российские провокации против него и войну против Украины, начать реагировать более серьезно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Степень готовности Запада отвечать на путинский шантаж выше, чем была раньше

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1, управляющий партнер консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан рассуждает так:

"Линия поведения путинской России прогнозируема. Кремль уже давно взорвал все мосты для возвращения к нормальности. Своими руками. А точнее ракетами, бомбами, и ключевое – совершением многих тысяч военных преступлений. Следовательно, там четко понимают, что путей у них два. Первый – победа в виде принуждения Запада (в первую очередь США) к договорняку. Второй – поражение со всеми вытекающими последствиями, в частности изменением политической системы, репарациями, международным уголовным судом и так далее".

Совершенно очевидно, что поражения Москва хочет избежать, отмечает эксперт. Потому там и поднимают ставки в этой игре.

"Готов ли Кремль использовать ядерное оружие? Это ключевой вопрос, на который однозначного ответа нет. На мой взгляд, на 11-м году войны против Украины и третьему году широкомасштабного вторжения степень такой готовности возросла. И к этому нужно быть готовым всем", – предупреждает Вадим Трюхан.

По его мнению, степень готовности Запада отвечать на путинский шантаж выше, чем была раньше. В то же время – недостаточна для того, чтобы Путин и Ко поверили в неизбежность жесткого ответа как на шантаж, так и на вероятное применение ядерного оружия.

"При этом, в публичной плоскости в последнее время не видно жестких заявлений со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона о готовности действовать на упреждение и сбивать ракетоносители ядерных боеголовок сразу после запусков. С одной стороны, это объясняется не желанием провоцировать российских "ястребов". С другой – выглядит как признак слабости, побуждающий россиян к дальнейшему поднятию ставок", – резюмирует Вадим Трюхан.

Внутри США уже идет конкуренция за то, кто больше поможет Украине

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко по поводу темы обсуждения вспоминает строки Редьярда Киплинга "Что опьяняет сильнее вина? Женщины, лошади, власть и война". По его мнению, очень похоже, что слетевший с катушек "топ-менеджмент" РФ настолько опьянен войной, жаждой убийств, что запугивать весь мир стало для него нормой.

"Пугалками брызжет экс-президент, замглавы Совбеза Медведев, давно превратившийся в какую-то карикатуру. Пугают спикеры Кремля, Госдумы, топ-пропагандисты, анонимные и официальные каналы, лично Путин. Появляются и исчезают какие-то сообщения. Такое себе тестирование Запада. А как отреагирует Европа? А как Штаты? Будут ли что-то говорить или делать? В одной из бесед с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком, я поинтересовался у него – почему те же американцы не помогают нам столь динамично, как требуют того реалии, не наказывают Россию более жестко? Он пояснил, что США помогают Украине больше, чем кто-либо (хоть и с некоторыми задержками). А реакции на действия РФ аккуратны по понятной причине нежелания Третьей мировой, в том числе ядерной. От неадекватов в Кремле можно ожидать чего угодно. Лучше медленно, но верно (хоть нам в Украине от этого очень больно) довести ситуацию до того, что путинский режим падет под влиянием множества факторов. Победить в Украине ему точно не дадут. А внутренние проблемы в РФ стремительно нарастают", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание на недавнее заявление спикера Палаты представителей, республиканца, Майка Джонсона, которого мы очень критиковали за пробуксовывание голосования по помощи Украине (но в апреле всё, наконец, свершилось). Джонсон считает, что Соединенные Штаты должны позволить Киеву вести войну с Россией так, как тот считает целесообразным. Включая возможность наносить удары американским оружием по территории страны-агрессора.

"Так что внутри США уже идет конкуренция за то, кто больше поможет Украине. То же самое происходит в Европе. Именно об этом — более жесткая позиция Франция, которая не против даже войска отправить в нашу страну. И Россия своими агрессивными заявлениями, предположениями, действиями лишь еще больше побуждает Запад милитаризировать и увеличивать поддержку Украины", – считает Сергей Дойко.

В итоге, резюмирует он, РФ дотестируется-доблефуется до новых пакетов санкций для себя и новых пакетов помощи – нам.

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