Как понимать решение РФ изменить морские границы: почему теперь все внимание на реакцию НАТО

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Кравцев Сергей
Россия якобы решила в одностороннем порядке "изменить" морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Соответствующий проект появился 21 мая на сайте российского правительства, а потом был удален. Но шума успел наделать. Финляндия напомнила о конвенции ООН по морскому праву, а также отметила, что внесение путаницы – это еще и гибридное влияние, которое так любит РФ. В литовском МИД заявили, что речь идет о сознательной провокации и эскалации со стороны России, на которую должен быть твердый ответ от НАТО и ЕС. Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон призвал НАТО "проснуться" – и доказать способность адекватно реагировать на угрозы. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".
РФ намерена изменить морские границы со странами Балтии. Фото: из открытых источников
По мнению политолога, кандидата политических наук Дениса Гороховского, Путин, видя общую пассивность Запада, проверяет – насколько далеко можно зайти в своих претензиях.
Он убежден, что подобные претензии от России будут звучать всё чаще. И с каждым разом они будут более дерзкими.
Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:
Эксперт уверен – если страны Альянса это проглотят или того хуже – попытаются как-то с Россией договориться "посередине", это будет крах всей безопасностной системы внутри блока.
По его мнению, мы оказались на интересном этапе развития мирового кризиса, у своеобразного водораздела.
Следует понимать, что РФ угрожает всему миру, акцентирует эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль. Так было всегда, потому что Россия (и монаршья, и советская, и постсоветская) исповедовала и исповедует империализм. А политика империй базируется на захвате чужих территорий.
Она напоминает, что Финляндия граничит с северными границами РФ. Теперь это страна НАТО. Что, понятно, раздражает Россию. Отсюда и такие гибридные атаки о пересмотре морских границ. Ну, а свободолюбивые страны Балтии, которые сумели вырваться из лап советской/российской империи, всегда были для нее – как красная тряпка для быка.
Примечательным она считает то, что Молдова недавно заключила соглашение о своей безопасности с ЕС. Это подтверждает, что Запад понимает вызовы, уверена эксперт.
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