Как понимать решение РФ изменить морские границы: почему теперь все внимание на реакцию НАТО

Россия якобы решила в одностороннем порядке "изменить" морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Соответствующий проект появился 21 мая на сайте российского правительства, а потом был удален. Но шума успел наделать. Финляндия напомнила о конвенции ООН по морскому праву, а также отметила, что внесение путаницы – это еще и гибридное влияние, которое так любит РФ. В литовском МИД заявили, что речь идет о сознательной провокации и эскалации со стороны России, на которую должен быть твердый ответ от НАТО и ЕС. Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон призвал НАТО "проснуться" – и доказать способность адекватно реагировать на угрозы. Эксперты проанализировали происходящее специально для портала "Комментарии".

РФ намерена изменить морские границы со странами Балтии. Фото: из открытых источников

Для Кремля нет даже гипотетических рисков

По мнению политолога, кандидата политических наук Дениса Гороховского, Путин, видя общую пассивность Запада, проверяет – насколько далеко можно зайти в своих претензиях.

"Заявления на подобие того, что Россия решила в одностороннем порядке "изменить" свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море не несут для Кремля даже гипотетических рисков. Если жесткой реакции не будет, то Россия просто увеличит свое присутствие в регионе. Если же реакция последует, то Кремль без проблем переведет дискуссию в русло дипломатического урегулирования – и похоронит инициативу так, что о ней даже никто и не вспомнит", – поясняет эксперт.

Он убежден, что подобные претензии от России будут звучать всё чаще. И с каждым разом они будут более дерзкими.

"Потому что нежелание коллективного Запада втягиваться в конфликт с РФ развязывает руки российскому руководству", – констатирует Денис Гороховский.

Россия атакует НАТО

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"Произошло то, что ожидалось достаточно давно. А именно – непосредственная атака РФ на территории стран НАТО. Никак иначе назвать то, что творит сейчас РФ, нельзя. Она атакует НАТО. Просто делает это юридически, используя казуалистику".

Эксперт уверен – если страны Альянса это проглотят или того хуже – попытаются как-то с Россией договориться "посередине", это будет крах всей безопасностной системы внутри блока.

"Потому что все поймут – Россия уже завтра может заявить условную Андорру частью РФ. И никто ничего не сделает", – акцентирует Николай Мельник.

По его мнению, мы оказались на интересном этапе развития мирового кризиса, у своеобразного водораздела.

"Или сейчас коллективный Запад поймет, что с россиянами нельзя договариваться – лишь уничтожать их, лишь побеждать, мощно противодействовать. Или мы увидим очередные переговоры, которые поощрят россиян к дальнейшим нарушениям международного права, к дальнейшему убийству украинцев", – считает эксперт.

Страны демократического мира должны укреплять обороноспособность

Следует понимать, что РФ угрожает всему миру, акцентирует эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль. Так было всегда, потому что Россия (и монаршья, и советская, и постсоветская) исповедовала и исповедует империализм. А политика империй базируется на захвате чужих территорий.

"К сожалению, Украина сейчас платит наибольшую цену за такую политику РФ – жизнями своих людей, оккупацией части территорий. При этом наша страна проходит процесс становления в качестве флагмана глобальной безопасности. И тот же Североатлантический Альянс, который на фоне российской агрессии против Украины пополнился двумя новыми членами (Финляндией и Швецией), значительно укрепил сотрудничество с нами", – отмечает эксперт.

Она напоминает, что Финляндия граничит с северными границами РФ. Теперь это страна НАТО. Что, понятно, раздражает Россию. Отсюда и такие гибридные атаки о пересмотре морских границ. Ну, а свободолюбивые страны Балтии, которые сумели вырваться из лап советской/российской империи, всегда были для нее – как красная тряпка для быка.

"Исходя из действий РФ, страны демократического мира должны укреплять обороноспособность. И каждая — свою. И — коллективную. Помогая Украине победить Россию. Создавая новый механизм глобальной безопасности, чтоб подобные агрессии не повторились", – подчеркивает Катерина Коваль.

Примечательным она считает то, что Молдова недавно заключила соглашение о своей безопасности с ЕС. Это подтверждает, что Запад понимает вызовы, уверена эксперт.

"Ну, а Украина продолжает вести дипломатическую работу с Североатлантическим Альянсом, надеясь разработать план по вступлению в этот блок до 2028 года. И призывая НАТО к большей поддержке нашей страны, потому что это не только о нашей безопасности, но и о глобальной", – заключает Катерина Коваль.

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