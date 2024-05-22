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Реакция Литвы на заявления России передвинуть границы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ответил на возможность России изменить морские границы в Балтийском море.

сегодня, 13:25
Автор:
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Slava Kot
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Россия намерена в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. На такие попытки отреагировали в Литве и заявили, что это сознательная провокация и эскалация России.

Реакция Литвы на заявления России передвинуть границы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Минобороны России представило проект, в котором утверждают, что нынешние границы, установленные с 1985 года, "не полностью соответствуют нынешним географическим условиям".

На попытку России изменить морские границы отреагировал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который назвал это попыткой распространить страх и усилить эскалацию в регионе.

"Еще одна российская гибридная операция продолжается, на этот раз она пытается распространить страх, неуверенность и сомнения в своих намерениях в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо принять соответствующий твердый ответ", — пишет Ландсбергис.

Отметим, что согласно проекту Минобороны РФ, в Кремле намерены изменить границы в восточной части Финского залива, а также у городов Балтийск и Зеленоградск Калининградской области. Предложенные "исправления" создадут условия с претензиями России на некоторые острова вблизи Финляндии и Курской косы рядом с Литвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Финляндии отреагировали на решение правительства РФ попытаться сдвинуть морские границы.

Также "Комментарии" писали о том, что в Швеции заявили о необходимости усилить военное присутствие в Балтийском море, ведь Россия усиливает эскалацию в регионе и может иметь планы получить контроль над одним из важных шведских островов.



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Ігор

сегодня, 12:44

Нічого вони не зроблять. Вереску буде багато. Одягнуть зелену футболку виростуть хутро на обличчі але бубенчики у кишенях все одно будуть дзеленчати. Далі два шляхи або власну чернь на м'ясо або облизня спіймати.


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