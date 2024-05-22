Финляндия отреагировала на решение РФ передвинуть границу

Финляндия намерена выяснить детали планов России в одностороннем порядке "изменить" морские границы страны в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Twitter (X) сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Финляндия и Россия. Фото: из открытых источников

"По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел выясняет детали", — заявила Элина Валтонен.

Министр напомнила, что конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре.

"Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать соответствующим образом. Следует помнить, что внесение путаницы — это еще и гибридное влияние. Финляндию это не смутит", — подчеркнула Валтонен.

Ранее стало известно, что путинский режим решил в одностороннем порядке "изменить" морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

В отрытом доступе появился проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов. Этот документ подготовило Минобороны РФ. Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Читайте также на портале "Комментарии" - итоги визита Путина в Китай: кто оказался в выигрыше. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.



