Финляндия отреагировала на решение РФ передвинуть границу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Финляндия намерена выяснить детали планов России в одностороннем порядке "изменить" морские границы страны в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Twitter (X) сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Финляндия и Россия. Фото: из открытых источников
Министр напомнила, что конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре.
Ранее стало известно, что путинский режим решил в одностороннем порядке "изменить" морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
В отрытом доступе появился проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов. Этот документ подготовило Минобороны РФ. Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
Читайте также на портале "Комментарии" - итоги визита Путина в Китай: кто оказался в выигрыше. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!