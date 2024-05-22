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Финляндия отреагировала на решение РФ передвинуть границу

Министр иностранных дел Финляндия Элина Валтонен напомнила о конвенции ООН по морскому праву

сегодня, 12:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Финляндия намерена выяснить детали планов России в одностороннем порядке "изменить" морские границы страны в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Twitter (X) сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Финляндия отреагировала на решение РФ передвинуть границу

Финляндия и Россия. Фото: из открытых источников

"По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел выясняет детали", — заявила Элина Валтонен.

Министр напомнила, что конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре.                                                                                                    

"Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать соответствующим образом. Следует помнить, что внесение путаницы — это еще и гибридное влияние. Финляндию это не смутит", — подчеркнула Валтонен.

Ранее стало известно, что путинский режим решил в одностороннем порядке "изменить" морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

В отрытом доступе появился проект постановления правительства, опубликованный на портале правовых актов. Этот документ подготовило Минобороны РФ. Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

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Источник: https://x.com/elinavaltonen/status/1793144351704441239
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