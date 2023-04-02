Провал РФ на Донбассе, страсти вокруг УПЦ МП, кредит МВФ: чем запомнилась уходящая неделя

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Кравцев Сергей
Украина на уходящей неделе перешагнула за 400-й день полномасштабной войны, пережила очередные удары дронами и бомбами, распрощалась с мартом и вступила в апрель. Эксперты традиционно проанализировали итоги недели (с 27 марта по 2 апреля) для Украины, выделив наиболее важные, с их точки зрения, события, и спрогнозировав их дальнейшее влияние на нашу страну.
Украина. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:
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При этом, подчеркивает эксперт, атаки россиян продолжаются практически по всему Донбассу. Наиболее ожесточенные в районах Бахмута, Марьинки, Авдеевки, Угледара – городов, которые фактически стерты с лица земли. Однако взять их оккупанты до сих пор не могут, хоть несут колоссальные потери.
Также сквозной темой недели стал, по словам эксперта, ядерный шантаж, который Минск раскручивает с подачи Москвы, а с подачи пока не ясного кого – Северная Корея.
В свою очередь, Китай, обращает внимание Денис Богуш, начинает делать заявления о важности нераспространения ядерного оружия и необходимости прекратить ядерный шантаж.
По мнению политтехнолога, если сделать общие выводы и прогнозы из всего обозначенного, вырисовывается такая ситуация.
1. Линия фронта сейчас стабилизировалась. Снарядный голод чувствуют обе стороны. Российская армия выдохлась, мы готовимся наступать. Повисла некая пауза, без масштабных атакующих действий, но с непрекращающимися локальными боями.
2. Путин раскручивает очередной виток ядерного шантажа через Беларусь, надеясь таким образом если не остановить, то хотя бы приостановить грядущее наступление ВСУ.
3. Активизировался процесс очищения украинской церкви от засилья Московского патриархата.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников важнейшим событием уходящей недели в экономической сфере считает решение МВФ о выделении Украине кредита в 15,6 млрд долларов сроком на четыре года.
Кроме того, продолжает он, такой кредит открывает возможности для получения средств от других международных организаций, от правительств разных стран, от частных инвесторов.
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