Провал РФ на Донбассе, страсти вокруг УПЦ МП, кредит МВФ: чем запомнилась уходящая неделя

Украина на уходящей неделе перешагнула за 400-й день полномасштабной войны, пережила очередные удары дронами и бомбами, распрощалась с мартом и вступила в апрель. Эксперты традиционно проанализировали итоги недели (с 27 марта по 2 апреля) для Украины, выделив наиболее важные, с их точки зрения, события, и спрогнозировав их дальнейшее влияние на нашу страну.

Украина. Фото: из открытых источников

То, что происходит в лавре и вокруг УПЦ МП очень больно для россиян, что видно по истерике их пропагандистов

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

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И, скорее всего, как отмечают те же американские аналитики, это может быть чревато очередными кадровыми перестановками в рос-армии". "Кроме того, что на уходящей неделе мы перешагнули за 400 дней полномасштабной войны, мы перешли еще одну интересную дату. Путинские генералы в очередной раз сорвали указания Кремля. А именно – взять до конца марта целиком Донецкую и Луганскую область. Ничего подобного не случилось

При этом, подчеркивает эксперт, атаки россиян продолжаются практически по всему Донбассу. Наиболее ожесточенные в районах Бахмута, Марьинки, Авдеевки, Угледара – городов, которые фактически стерты с лица земли. Однако взять их оккупанты до сих пор не могут, хоть несут колоссальные потери.

с решением суда отправить его под домашний арест Это очень важно для нас – и очень больно для россиян, что видно по истерике их пропагандистов, – подчеркивает Денис Богуш. – И такая истерика лишь подтверждает, что УПЦ МП – часть не украинской, а российской церкви. Которой точно не место в Украине ". "Еще одна важнейшая тема уходящей недели – ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, нежелание ухода оттуда представителей УПЦ МП, взятие СБУ за "Пашу Мерседеса"

Также сквозной темой недели стал, по словам эксперта, ядерный шантаж, который Минск раскручивает с подачи Москвы, а с подачи пока не ясного кого – Северная Корея.

В свою очередь, Китай, обращает внимание Денис Богуш, начинает делать заявления о важности нераспространения ядерного оружия и необходимости прекратить ядерный шантаж.

По мнению политтехнолога, если сделать общие выводы и прогнозы из всего обозначенного, вырисовывается такая ситуация.

1. Линия фронта сейчас стабилизировалась. Снарядный голод чувствуют обе стороны. Российская армия выдохлась, мы готовимся наступать. Повисла некая пауза, без масштабных атакующих действий, но с непрекращающимися локальными боями.

2. Путин раскручивает очередной виток ядерного шантажа через Беларусь, надеясь таким образом если не остановить, то хотя бы приостановить грядущее наступление ВСУ.

3. Активизировался процесс очищения украинской церкви от засилья Московского патриархата.

То, что Украине МВФ выделили кредит во время войны – очень важно

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников важнейшим событием уходящей недели в экономической сфере считает решение МВФ о выделении Украине кредита в 15,6 млрд долларов сроком на четыре года.

"Это – достаточно серьезный шаг. Его нельзя назвать рекордным кредитом для Украины, потому что в 2015-м году было решение о 17 млрд долларов, просто они не все были в итоге нами получены. И это точно не рекордная сумма в истории МВФ. В свое время Аргентина получил 54 млрд долларов. Однако то, что Украине выделили сейчас такой кредит – очень важно. В стране идет война, так что в этом смысле решение Фонда более чем позитивное", – уверен эксперт.

Кроме того, продолжает он, такой кредит открывает возможности для получения средств от других международных организаций, от правительств разных стран, от частных инвесторов.

"Есть расчеты, что благодаря выделению этого кредита в Украину может зайти до 50 млрд долларов. Так что это решение МВФ определяет еще и поствоенное восстановление нашей страны, на которое пока не понятно, сколько потребуется. Но уже понятно, что ведущие мировые финансовые институции нам помогут. Данный шаг Фонда с точки зрения масштаба, последствий, перспектив – очень важен", – констатирует Алексей Плотников.

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