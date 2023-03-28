Удары «шахедами» и бомбами: почему РФ меняет тактику – как реагирует Запад и Украина

В ночь на вторник, 28 марта, российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и управляемыми авиационными бомбами. Многое удалось сбить, но не всё… Можно ли говорить о некой смене тактики агрессора? Достаточно ли делают наши союзники, чтобы помочь Украина отражать новые и новые атаки россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Надеяться лишь на партнеров не совсем верно, мы сами обязаны создавать свои виды вооружения

Политический эксперт Светлана Кушнир акцентирует, что враг продолжает свою подлую тактику ночных налетов. Скорее всего, в надежде, что украинская ПВО не сможет 100% поймать всех лазутчиков в небе.

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"Надо отметить, что западные эксперты, в том числе военные, восхищаются тем, как украинские бойцы противовоздушной обороны, имея то, что, имея (всё ждем обещанные системы эффективного противостояния) дают отпор нашествию "Шахедов". Естественно, что сил на всю территорию не хватает, – отмечает эксперт. – Нет у нас, увы, "Железного купола", как в Израиле, да и слишком велика Украина, всего не охватить. Но даже при этих масштабах наши военные – герои!".

А вот наши западные партнеры, к сожалению, не демонстрируют подобного героизма в предоставлении всей необходимой Украине помощи, считает Светлана Кушнир.

"Еще момент. Ведь БПЛА мы и сами можем производить. И тут вопрос к правительству в отношении перехода на военные рельсы экономики и всеобъемлющей помощи отечественному ВПК, – подчеркивает эксперт. – Производство собственных БПЛА точно бы помогло Генштабу планировать и атаки, и воздушную поддержку нашим бригадам. Это комплексный вопрос. И надеяться лишь на партнеров не совсем верно, мы сами обязаны создавать свои виды вооружения. Понятно же, что РФ будет по соседству всегда. А значит – повышение эффективности обороны – ключевой вопрос национальной безопасности Украины".

Путин будет пользоваться любой возможностью стараться показывать себя "гениальным" военным комбинатором

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

"Безусловно, РФ будет стараться демонстрировать способность к смене военной тактики на каждом этапе войны. Это Путину нужно для удержания ощущения инициативного контроля и определения направления военных действий – перед заряженной милитаризмом консервативной аудиторией россиян и колеблющейся элитой, понимающей всю катастрофичность военного пути ".

Поэтому, поясняет эксперт, Путин будет пользоваться любой возможностью стараться показывать себя "гениальным" военным комбинатором, видоизменяя характер атак и направление ударов.

"Но в целом, эффективность и интенсивность несравнимы с последствиями ударов осенью 2022 года. Впрочем, это абсолютно не означает, что нужно самонадеянно оценивать ситуацию для России как безвыходную, – подчеркивает Олег Постернак. – РФ продолжит скрытую мобилизацию, обучение военнослужащих, поиски вооружения в Иране, Северной Корее и Китае. Определенный ракетный арсенал РФ, способный к поражению гражданской, жилой инфраструктуры, сохраняет. И его использование диктуется, прежде всего, политико-психологическими соображениями, нежели военно-тактическими".

К тому же, акцентирует эксперт, Кремль продолжает отчаянно пытаться найти некие технические решения для наращивания объемов производства ВПК и демонстрации способности вести войну на истощение в длительном режиме.

"Союзнические отношения Украины как никогда крепки, но никто не может быть уверен в их длительной пролонгации, – отмечает Олег Постернак. – На это влияют несколько факторов: электоральные ситуации и политические стратегии лидеров государств Запада, находящиеся в зависимости от общественного мнения в своих странах, способности оборонных комплексов и необходимость оценивания рисков расширения войны до уровня континентальной. А также информационные операции России, особенно инспирированные Кремлем демонстрации, финансовая поддержка правых и популистских групп, коррупционное ангажирование представителей властей ЕС и США".

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