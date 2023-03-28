logo

BTC/USD

27042.52

ETH/USD

1729.53

LTC/USD

87.23

USD/UAH

38.15

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь не только Бахмут, но и Авдеевка: кого Путин использует для штурма города
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь не только Бахмут, но и Авдеевка: кого Путин использует для штурма города

Эксперты ISW считают, что Путин использует для штурма Авдеевки опытных "вагнеровцев"

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки "вагнеровцев" с опытом. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Теперь не только Бахмут, но и Авдеевка: кого Путин использует для штурма города

ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, так, 25 марта, спикер Таврического войска полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что украинская разведка прогнозирует возможное появление группы "Вагнера" на авдеевском направлении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Через день после этого российский пользователь запрещенной соцсети VK опубликовал некролог, где сообщил о смерти "вагнеровца" Евгения Малготина в Авдеевке 20 марта. В некрологе утверждается, что Малготин имел предварительный военный опыт и воевал во 2-м русском добровольческом отряде Армии Республики Сербской (обычно известной как Армия боснийских сербов) в 1992 году.

"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего калибра, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнера". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украина есть контингент высококвалифицированных представителей", — отметили аналитики.

По их информации, военное руководство РФ, вероятно, решило развернуть определенные элементы группы "Вагнера" в районе Авдеевки в последние недели, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы так называемой "ДНР".      

"Если такие боевики Вагнера воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", — пояснили в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Путину ядерное оружие в Беларуси – как должен отреагировать Запад.

Также издание "Комментарии" сообщало – могут ли возобновиться переговоры с путиным – что этому должно предшествовать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-27-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!