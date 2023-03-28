Теперь не только Бахмут, но и Авдеевка: кого Путин использует для штурма города

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки "вагнеровцев" с опытом. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, так, 25 марта, спикер Таврического войска полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что украинская разведка прогнозирует возможное появление группы "Вагнера" на авдеевском направлении.

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Через день после этого российский пользователь запрещенной соцсети VK опубликовал некролог, где сообщил о смерти "вагнеровца" Евгения Малготина в Авдеевке 20 марта. В некрологе утверждается, что Малготин имел предварительный военный опыт и воевал во 2-м русском добровольческом отряде Армии Республики Сербской (обычно известной как Армия боснийских сербов) в 1992 году.

"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего калибра, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнера". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украина есть контингент высококвалифицированных представителей", — отметили аналитики.

По их информации, военное руководство РФ, вероятно, решило развернуть определенные элементы группы "Вагнера" в районе Авдеевки в последние недели, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы так называемой "ДНР".

"Если такие боевики Вагнера воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", — пояснили в ISW.

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