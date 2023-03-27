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Могут ли возобновиться переговоры с путиным – что этому должно предшествовать

Любая война в конечном итоге заканчивается переговорами, даже, если это переговоры о капитуляции

сегодня, 21:03
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Автор:

Кравцев Сергей

Серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента рф владимира путина вступить в переговоры на условиях Украины. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW). Согласны ли с их утверждением? Может ли еще путин выступать как переговорщик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Могут ли возобновиться переговоры с путиным – что этому должно предшествовать

ВСУ. Фото: из открытых источников

Украине нужен устойчивый мир и гарантии того, что россия через определенный промежуток времени не захочет повторить свою авантюру

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:


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"Действительно, в Украине действует решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 сентября, в котором говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом россии владимиром путинымНо в контексте украинского контрнаступления и последующей задачи выхода к границам 1991 года образ главы российского государства следует рассматривать исключительно как собирательный. путин не принимает решение единолично, это коллективная фигура".

Любая война в конечном итоге заканчивается переговорами, отмечает эксперт. Даже если это переговоры о капитуляции. И неважно, будет в них участвовать сам путин, или коллективный путин в виде его бывших подпевал.

"Украине нужен устойчивый мир и гарантии того, что россия через определенный промежуток времени не захочет повторить свою авантюру. Для этого рф должна потерпеть стратегическое поражение на поле боя. Достичь подобной цели непросто, однако у Украины просто не существует альтернативного пути", – констатирует Муса Магомедов.

Переговоры непосредственно с Путиным практически невозможны

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ напоминает заявление президента Зеленского, который говорил, что формула мира по-украински предполагает не только деоккупацию и выплату репараций, но и наказание виновных.

"А это, в контексте решения Международного уголовного судапредполагает наказание конкретно Путина. И в рамках как мирного плана, так и этого шага МУС, переговоры непосредственно с Путиным практически невозможны", – поясняет эксперт.

По его мнению, скорее всего, проблема войны будет разрешена через внутриполитический кризис в РФ, который возникнет в результате ее поражения в войне и краха правящего режима.

"Одним из условий переговоров будет являться полная или частичная перезагрузка российских политэлит, виновных в войне против Украины. Иных компромиссов тут не будет", – прогнозирует Алексей Кущ.

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