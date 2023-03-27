Это может заставить Путина вернуться к переговорам: в ISW назвали вариант

Серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины. Как передает издание "Комментарии", к такому вывожу пришли эксперты Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украинские военные должны показать, что они могут изменить ход боевых действий. ВСУ должны нанести армии РФ такой урон, что Путину и ближайшему окружению станет ясно, что войска РФ не могут надеяться улучшить исход войны, продолжая боевые действия.

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Таким образом, многочисленные крупные победы Украины на оперативном уровне, вероятно, необходимы для создания перспективы урегулирования войны путем переговоров, или принуждения Путина к прекращению боевых действий. Есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений.

В институте отметили, что, несмотря на то, что Путину не удалось зимой "заморозить" Украину и Европу, а российское зимне-весеннее наступление приближается к кульминации, он продолжает давать понять словами и делами, что не готов отказаться от своих максималистских целей в отношении Украины.

"Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль линии фронта в Луганской и западной части Донецкой областей является еще одним показателем того, что Путин остается преданным идее победы в затяжной войне", – говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что только победы ВСУ могут заставить путина думать иначе.

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