logo

BTC/USD

27911.62

ETH/USD

1766.62

LTC/USD

92.65

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это может заставить Путина вернуться к переговорам: в ISW назвали вариант
commentss НОВОСТИ Все новости

Это может заставить Путина вернуться к переговорам: в ISW назвали вариант

Аналитики ISW уверены, что успешные контрнаступления ВСУ могут убедить Путина вступить в переговоры

сегодня, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины. Как передает издание "Комментарии", к такому вывожу пришли эксперты Института изучения войны.

Это может заставить Путина вернуться к переговорам: в ISW назвали вариант

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украинские военные должны показать, что они могут изменить ход боевых действий. ВСУ должны нанести армии РФ такой урон, что Путину и ближайшему окружению станет ясно, что войска РФ не могут надеяться улучшить исход войны, продолжая боевые действия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Таким образом, многочисленные крупные победы Украины на оперативном уровне, вероятно, необходимы для создания перспективы урегулирования войны путем переговоров, или принуждения Путина к прекращению боевых действий. Есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений.

В институте отметили, что, несмотря на то, что Путину не удалось зимой "заморозить" Украину и Европу, а российское зимне-весеннее наступление приближается к кульминации, он продолжает давать понять словами и делами, что не готов отказаться от своих максималистских целей в отношении Украины.

"Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль линии фронта в Луганской и западной части Донецкой областей является еще одним показателем того, что Путин остается преданным идее победы в затяжной войне", – говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что только победы ВСУ могут заставить путина думать иначе.

Читайте также на портале "Комментарии" - итоги недели: что было в центре внимания – как это повлияет на будущее в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-26-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!