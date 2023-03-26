Итоги недели: что было в центре внимания – как это повлияет на будущее в Украине

Украина прощается с предпоследней неделей марта. На фронтах стало чуть тише, но слухи о новом наступлении российских оккупационных войск или контрнаступательных действиях ВСУ не утихают. Не утихают, к сожалению, и вражеские обстрелы. А надежды на то, что китайский лидер Си Цзиньпин вразумит российского диктатора Путина, похоже, не оправдались. Специально для издания "Комментарии" эксперты традиционно подвели итоги недели (с 20 по 26 марта), выдели наиболее яркие и интересные, с их точки зрения, моменты и их возможные последствия.

Украина. Фото: из открытых источников

В Кремле понимают отсутствие у РФ возможности как-то изменить позитивно для себя ситуацию на фронте

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что уходящая неделя продолжает тенденцию предыдущих. По его мнению, нельзя сказать, что произошли какие-то глобальные события. Скорее мы увидели некие продолжения.

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В том числе вероятность эскалации в случае предоставления Китаем какого-то вооружения РФ. Не менее активно продолжал обговариваться ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом 17 марта Среди нового можно выделить субботние заявления Путина касательно размещения тактического ядерного оружия в Беларуси А также "ядерные" угрозы со стороны экс-президента РФ, нынешнего замглавы Совбеза страны-агрессора Медведева – и в адрес Гааги и в адрес Украины в случае введения наших войск на территорию временно оккупированного Крыма", – отмечает эксперт. "В ракурсе визита Си Цзиньпина в Москву – активнее продолжают обговариваться вопросы, связанные со сближением России и Китая

По его словам, очевидно, что в Кремле понимает отсутствие у РФ возможности как-то изменить позитивно для себя ситуацию на фронте. Там боятся украинского контрнаступления. В итоге задействуют последний механизм – ядерный шантаж. Но поскольку этот "козырь" страна-агрессор то и дело вынимает уже более года, это воспринимается уже более спокойно, чем ранее, поясняет Петр Олещук.

Закрепить его реализацию. Напомню, что этот план нашел отображение в резолюции Генассамблеи ООН, принятой в годовщину российской агрессии И этот мирный план достаточно прост и понятен: вывод всех российских войск с украинской территории в международно признанных границах – как основа для любых переговоров, – подчеркивает Петр Олещук. – Ну, а то, что успешно продвигается инициатива с увеличением боеспособности украинской армии (в том числе с помощью инициативы ЕС по снабжению ВСУ снарядами), свидетельствует, что Евросоюз, наконец, пришел к пониманию, что лишь освобождение украинских территорий открывает реальные перспективы для стабильно мира в Украине, а стало быть – и в Европе". "Продолжал обговариваться мирный план президента Украины. Владимир Зеленский призвал ЕС провести в ближайшее время саммит, на котором обговорить соответствующий инициативы

Стартует большой сезон войны компроматов в околокремлевской тусовке

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин поделился такими рассуждениями:

"В пятницу, 24 марта 2023 года, в ряде популярных телеграм-каналов появилась информация о перехваченном телефонном разговоре между российским олигархом азербайджанского происхождения Фаридом Ахмедовым и российским продюсером, супругом певицы Валерии – Иосифом Пригожиным. Запись разговора была слита в Youtube еще 7 марта этого года и размещена на вновь созданном анонимном Youtube-канале. Впоследствии всё было преподнесено таким образом, что перехват и публикацию телефонного разговора организовали украинские спецслужбы. Однако, я смею предположить, что это не так. По очень многим причинам, которые могу долго объяснять".

Тем не менее, эксперт считает, что этот разговор является подлинным, несмотря на то, что Иосиф Пригожин уже опубликовал на своем телеграм канале видео, в котором утверждает, что это – созданная пранкерами фальшивая запись.

"В беседе Пригожин и Ахмедов называют Владимира Путина последними словами и утверждают, что "он всех предал", развязав "братоубийственную", по словам Ахмедова, войну с Украиной, из-за которой под санкции попал и сам Ахмедов, и его активы, в том числе 115-метровая яхта, которую он купил у Романа Абрамовича. Кроме того, в разговоре Иосиф Пригожин, ссылаясь на своего знакомого, утверждает, что глава "Роснефти" Игорь Сечин, ответственный за ВПК России Сергей Чемезов и глава "Росгвардии" Виктор Золотов активно пытаются накопить компромат на министра обороны Сергея Шойгу, чтобы свалить все провалы агрессии на него – и обеспечить себе прямой доступ к телу президента России", – отмечает Дмитрий Золотухин.

По его мнению, сам по себе разговор является только каплей в океане таких же настроений, которые бытуют в данный момент в российских элитах.

"Однако, большой интерес вызывает то, кто именно обеспечил запись такого разговора и провел операцию по его сливу в сеть, – акцентирует эксперт. – Очевидно, что такой человек мог преследовать одновременно несколько целей, одна из которых – наказание богатых россиян, которые нелояльно высказываются о Путине в личных беседах. Тем не менее, настоящая цель распространения этого разговора может быть какой угодно. Единственное, что можно сказать с уверенностью – она открывает большой сезон войны компроматов в околокремлевской тусовке. Успевайте только ловить...".

В условиях разрушенной экономики, с демографическими проблемами и довоенным ростом ВВП в 2-3% Украина обречена

Экономический эксперт Даниил Монин считает, кратко описать действия украинской власти можно, вспоминая известную басню о Лебеде, Раке и Щуке.

пойдя на повышение налоговой нагрузки в войну, увеличение расходов на обслуживание долгов с приоритетом использования гривневых ОВГЗ по ставкам 20-25% в гривне в год (вместо грантов и кредитов под 0%) на сумму 50-70 млрд гривен в год – в пользу узкого круга получателей. Плюс – запрет печати денег НБУ. С другой стороны, состоялся налоговый форум Офиса президента с привлечением топовых международных экспертов и продвижением радикальной налоговой реформы 10-10-10. С третьей стороны – расширение военных расходов на 518 млрд гривен парламентом и Кабмином", – отмечает эксперт. "С одной стороны, Украина во главе с премьер-министром, НБУ и Минфином согласовала основные параметры на получение кредита МВФ

По его мнению, сторона, тянущая за уши МВФ с целью вернуться в состояние жертвы после войны и закрепить довоенное устройство Украины – это доминирующий тренд.

"Но в условиях разрушенной экономики без стимулов для внешних инвестиций, с демографическими проблемами и довоенным ростом ВВП в 2-3% Украина обречена, – уверен Даниил Монин. – С таким подходом наша страна превратится в "серую зону" с девальвацией национальной валюты, нарастанием долговой нагрузки и социальных проблем, с потерей населения. Поэтому не удивлюсь, если решения, принятые на этой неделе, печально аукнутся далеко идущими последствиями сразу после нашей победы в войне".

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