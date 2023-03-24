Интенсивность боевых действий у Бахмута снижается: Названные причины

Уменьшение активности боевых действий на территории Бахмута Донецкой области снизилось благодаря эффективным действиям Вооруженных сил Украины. Грамотные действия командования ВСУ и героизм военнослужащих привели к тому, что наступательный потенциал ВС РФ снизился. Об этом в Телеэфире заявил военный эксперт Валерий Рябых, пишут "Комментарии".



Наступательный потенциал ВС РФ в районе Бахмута уменьшился

"Прежде всего основной причиной изменения поведения противника является эффективность действий со стороны подразделений ВСУ. И, конечно, те своевременно приняты решения о реагировании на ситуацию на поле боя. В частности, я бы отнес к таким решениям и решение продолжать осуществлять оборону Бахмута. И нужно сказать, что, судя по всем признакам, ситуация в последние дни меняется и меняется не в сторону противника. Интенсивность боевых действий снижается. И, конечно же, это свидетельство, в частности, и истощение основных резервов противника”, — сказал он.

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По словам военного эксперта, Бахмут оттянул огромное количество подразделений противника, которое он хотел бы использовать и на других направлениях для решения задач.

Но уверенные действия подразделений ВСУ просто перемалывают врага в районе Бахмута. И как недавно заявил советник главнокомандующего ВСУ, за последние месяцы там противник потерял 25 тысяч убитыми и около 75 тысяч ранеными. То есть массив 100 тысяч убитых и раненых — это те войска, которые выведены из строя и не были применены по другим направлениям", — говорит Рябых.

Поэтому, констатирует он, противник, понимая бесперспективность дальнейшего продвижения на Бахмутском направлении, пытается прибегать к решительным действиям и другим направлениям.

“Одним из таких направлений является Авдеевка, где противник хотел бы, конечно же, решить эту проблему украинского плацдарма в Авдеевке, который очень может беспокоить оккупантов с точки зрения того, что именно Авдеевка может быть ключевой точкой, которая позволит украинским войскам войти в Донецкую область со стороны Донецка, рассечь агломерацию городскую Донецка и Макеевки. Это очень удобное направление. В общем, нужно сказать, что эти грамотные решения, принятые со стороны командования ВСУ, и решительные, и героические действия военнослужащих ВСУ, и других составляющих Сил обороны, привели как раз к тому, что тот наступательный потенциал противника, который должен был быть использован именно для решения этих даже минимальные поставленные задачи, в том числе захват всей территории Донецкой и Луганской областей, привели только к бессмысленным потерям. И мы видим, что эти даже минимальные задачи противник не может решить уже долгое время, и, соответственно, приходится всегда отодвигать эти дедлайны", — сказал Рябых.

Он отметил, что российские оккупанты в Украине испытывают нехватку боеприпасов и техники.

“И я думаю, уже в связи с тем, что оккупанты испытывают уже и недостаток боеприпасов, недостаток в технике, скоро ВСУ помогут оккупантам принять правильное военное решение, и будет все сделано для полной деоккупации временно оккупированных территорий Украины и выхода на международно признанные границы Украины”, — резюмировал военный эксперт.

Как писали ранее "Комментарии", добровольческое подразделение "Хартия", недавно присоединившееся к Национальной Гвардии Украины и ставшее основой механизированной бригады "Хартия" в составе "Гвардии наступления", отстреливает оккупантов на Бахмутском направлении.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, как изменилась тактика РФ и Украины – почему враг бьет по гражданским.

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