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МВФ изменил правила: получит ли Украина новый кредит

МВФ изменил правила, что позволит одобрить новую кредитную программу для Украины

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил изменения в политике финансовых гарантий Фонда. Это решение позволит МВФ одобрить новую кредитную программу для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение МВФ.

МВФ изменил правила: получит ли Украина новый кредит

МВФ. Фото: Getty Images

Согласно сообщению, изменения применяются в ситуациях исключительно высокой неопределенности, связанных с экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей страны и которые создают более высокие, чем обычно, риски.


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Ранее правила Фонда, разработанные для преодоления экономических кризисов в странах, не допускали предоставления неэкстренных кредитов странам, столкнувшимся с большой неопределенностью, например, в результате крупных войн или многолетних стихийных бедствий, вызванных изменением климата.                                                                                                                                                             

МВФ заявил, что пересмотр правил устранит основные барьеры для таких кредитов, позволив официальным двусторонним кредиторам и донорам предоставлять предварительные гарантии погашения МВФ и списание долга стране-заемщику.

Напомним, Международный валютный фонд в ближайшее время объявит о новой четырехлетней программе кредитования Украины. Сумма может составить около 15 млрд долларов, а первый транш — около 5 млрд долларов.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана".




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Источник: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/03/17/pr2378-imf-executive-board-concludes-changes-to-the-funds-financing-assurances-policy
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