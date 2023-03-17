В Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана"

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Кравцев Сергей
Китайский мирный план по урегулированию военного конфликта в Украине выгоден России, потому что Пекин дает согласие на то, чтобы Кремль не выводил свои войска из территории Украины, а захваченные территории остались в составе РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Укринформ".
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Представитель Белого дома отметил, что прекращение огня прямо сейчас фактически ратифицирует оккупацию украинских территорий российскими военными.
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Он подчеркнул, что Россия смогла бы использовать эту паузу, чтобы усилить свои военные позиции, восстановить силы и подготовиться к новому наступлению.
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Также издание "Комментарии" сообщало – впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин планирует поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Правда – в виртуальном формате и после своего очного визита в Москву, а возможно и не только туда. Каковы ожидания от грядущих переговоров? Кого и к каким уступкам могут в итоге (если могут) подтолкнуть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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