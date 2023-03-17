В Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана"

Китайский мирный план по урегулированию военного конфликта в Украине выгоден России, потому что Пекин дает согласие на то, чтобы Кремль не выводил свои войска из территории Украины, а захваченные территории остались в составе РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Представитель Белого дома отметил, что прекращение огня прямо сейчас фактически ратифицирует оккупацию украинских территорий российскими военными.

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"По сути это признало бы достижение россии во всех ее попытках захватить силой территорию соседней страны. Кроме того, это позволило бы русским войскам продолжать оккупацию территории суверенной Украины. Поэтому прекращение огня прямо сейчас, по нашему мнению, означало бы очередное нарушение Устава ООН", — отметил Кирби.

Он подчеркнул, что Россия смогла бы использовать эту паузу, чтобы усилить свои военные позиции, восстановить силы и подготовиться к новому наступлению.

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Также издание "Комментарии" сообщало – впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин планирует поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Правда – в виртуальном формате и после своего очного визита в Москву, а возможно и не только туда. Каковы ожидания от грядущих переговоров? Кого и к каким уступкам могут в итоге (если могут) подтолкнуть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.