Стало известно, кто сделает заявление о начале украинского контрнаступления

Право на официальные заявления о возможном украинском контрнаступлении — его вероятных направлениях, начале и ходе — имеют только три человека в государстве. Это – Верховный главнокомандующий, главнокомандующий и министр обороны. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, призвав общество к информационной тишине и приведя пример успешной харьковской контрнаступательной операции.

ЗСУ боронить Україну

По словам чиновницы, право официальных заявлений на этот счет имеет только Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Алексей Резников. Она подвергла критике использование СМИ в телеэфирах мнений экспертов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа кого-либо, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу. Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр Обороны, Главнокомандующий. Все остальные — только цитировать", — заявила Анна Маляр. — Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам — а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии. У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация — это тоже оружие и мы им тоже воюем".

Напомним, что в Украине не введена военная цензура. Она может быть введена только в случае объявления состояния войны, которое в настоящее время властью не было объявлено.

Между тем, правительство объявило о возобновлении большой приватизации. Эрдоган позвонил по телефону Путину, а РФ начала применять более активно авиабомбы против Украины.