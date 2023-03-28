Сколько «Шахедов» удалось сбить во время ночной атаки: ответ ВСУ

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Кравцев Сергей
В ночь на вторник, 28 марта, российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и управляемыми авиационными бомбами. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке ВСУ в Telegram-канале.
Иранские дроны. Фото: из открытых источников
Всего российские оккупанты применили 13 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", один разведывательный БпЛА "Гранат-4" и две УАБ. украинские защитники сбили 12 "шахедов" и разведывательный БПЛА.
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Отмечается, что атака иранских дронов осуществлялась с северного и юго-восточного направления, а истребители российских захватчиков Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.
Ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ сообщали, что Россия атакует с севера и с юго-восточного направления, работает украинская ПВО.
Впоследствии в Киеве прогремели взрывы, мэр города сообщил, что в Святошинском районе столицы начался пожар в помещении магазина.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что пожар произошел из-за того, что на помещение упали обломки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.
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