Сколько «Шахедов» удалось сбить во время ночной атаки: ответ ВСУ

В ночь на вторник, 28 марта, российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и управляемыми авиационными бомбами. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке ВСУ в Telegram-канале.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Всего российские оккупанты применили 13 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", один разведывательный БпЛА "Гранат-4" и две УАБ. украинские защитники сбили 12 "шахедов" и разведывательный БПЛА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отмечается, что атака иранских дронов осуществлялась с северного и юго-восточного направления, а истребители российских захватчиков Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА "Гранат-4", — говорится в сообщении.

Ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ сообщали, что Россия атакует с севера и с юго-восточного направления, работает украинская ПВО.

Впоследствии в Киеве прогремели взрывы, мэр города сообщил, что в Святошинском районе столицы начался пожар в помещении магазина.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что пожар произошел из-за того, что на помещение упали обломки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Путину ядерное оружие в Беларуси – как должен отреагировать Запад.

Также издание "Комментарии" сообщало – могут ли возобновиться переговоры с путиным – что этому должно предшествовать.



