Золотая рыбка не справилась: Суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения (ВИДЕО)

Свое слово в противостоянии с лаврой в субботу наконец сказала Служба безопасности, которая, фактически, и инициировала еще с осени прошлого года крупную кампанию власти против УПЦ и, как говорит глава СБУ Василий Малюк, российским влиянием в этой церкви. Власти, в конце концов, изолировали наместника Лавры, пишут "Комментарии" со ссылкой на разбиравшуюся ВВС зачем это сделано быстро и публично.



У наместника святыни Павла СБУ провела обыски, показала «скромную жизнь монаха», а теперь суд усадил его под домашний арест

Спецслужбы решили ударить по главному двигателю противодействия государству в лаврском споре. Именно Павел публично призывает верующих к противостоянию, и именно он благословлял их на физическую защиту храмов от комиссии минкульта. Теперь Павел будет находиться под домашним арестом в своем загородном имении.

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"Даже больше – СБУ не постеснялась еще и ударить по Павлу морально, выложив многочисленные фото шикарных интерьеров его очень нескромного, как для монаха, дома. Решения суда, а также распространение вирусных фотографий его шикарного поместья под Киевом, где будет находиться наместник лавры, стали эффектным ответом властей на события в лавре последней недели", — объясняет издание.

Но главное следствие стремительного шага СБУ – изолировать Павла от лавры. И от монахов. С одной стороны теперь система защиты УПЦ в лавре может пошатнуться без одного из главных своих вдохновителей.

Как говорили ранее собеседники BBC, среди епископов УПЦ — предстоятель Онуфрий в противостояние влезать не будет, и только Павел может до последнего бороться против государства за лавру.

"Пошатнется, но посыпется ли? В церковных кругах сомневаются, что без Павла УПЦ в лавре так быстро покажется. Да и координировать своих он худо-бедно сможет даже по телефону", — говорит собеседники BBC.

В следующий понедельник комиссия Минкульта снова придется принимать и опечатывать храмы. Тогда и станет окончательно ясно, усыпится ли оборона лавры без своего наместника. А еще изоляция Павла вне лавры может изменить ситуацию с переходом монахов из УПЦ в Православную церковь Украины.

"Пока такой шаг сделал только архимандрит Авраамий, которого сразу же назначил исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры от ВТО (которая пока существует только на бумаге) митрополит Эпифаний. На этом переходы прекратились, в том числе из-за безумного давления Павла", — пишет издание.

Арест Павла, как предполагают собеседники BBC, мог бы сдвинуть переход монахов с мертвой точки.

По последней информации украинских СМИ, Митрополит УПЦ МП Павел заявил, что ему нельзя надеть электронный браслет из-за проблем со здоровьем. В то же время, его адвокат утверждал, что Лебедь не отказывается выполнять определение суда, и предложил вызвать в суд врача, чтобы тот установил, что браслет надеть невозможно. После того как с ноги Лебедя сделали замеры, браслет смогли надеть.

Напомним, "Комментарии" писали, что Лебедю вручили подозрение по статьям 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436-2 (оправдание, признание правомерным), отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.