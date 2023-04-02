ВСУ установили рекорд по количеству ликвидированных российских солдат

Украинские военные за март 2023 смогли уничтожить 24,1 тыс. российских военных. Этот показатель стал рекордным за все время войны против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Генштаба.

Украинские военные. Фото: из открытых источников

Вооруженные силы Украины успешно сдерживают атаки русской армии, о чем свидетельствуют данные Генштаба. Согласно официальной статистике ВСУ ликвидировали 24,1 тыс. российских военных в марте 2023 года, что явилось самым большим показателем уничтожения солдат РФ. В прошлом году, в марте украинцы уничтожили более чем в два раза меньше — 11,99 тыс. единиц личного состава армии России.

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Аналитики ISW считают, что начавшееся с января зимнее наступление россиян потерпело провал. Об этом свидетельствует и количество ликвидированных россиян за последние три месяца. В январе военные ВСУ уничтожили 21,7 тыс. российских солдат, а в феврале – 21,47. В предыдущие месяцы количество убитых россиян не превышало 20 тыс. военных.

Таким образом, по статистике ВСУ, по состоянию на 2 апреля украинские военные уничтожили 174,5 тыс. российских солдат. 3,6 тыс. танков и около 7 тыс. боевых бронированных машин.

Просмотреть инфографику количества уничтоженных российских военных можно ниже:





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