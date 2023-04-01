Что происходит вокруг лавры – почему СБУ взялась за УПЦ МП

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит 1 апреля в его доме обыски и вручила подозрение. Что происходит вокруг лавры и собственно Украинской православной церкви (УПЦ)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Киево-Печерская Лавра. Фото: из открытых источников

С 2014 года, когда россияне аннексировали Крым и начали войну на Донбассе, четко проявилось, на чьей стороне находится УПЦ МП

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поясняет:

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"Происходящее вокруг УПЦ – достаточно долгий процесс. Религиозный аспект был актуален с начала 90-х годов прошлого века – получения независимости Украины и развала Советского Союза. Просто до какого-то момента Россия использовала церковь как мягкую силу. Мягкое навязывание прихожанам вместе с верой некой пророссийскости, любви к РФ. Но с 2014 года, когда россияне аннексировали Крым и начали войну на Донбассе, четко проявилось, на чьей стороне находится УПЦ Московского патриархата (МП), ставшее позже просто УПЦ, что не изменило ее суть. Стало ясно, что всё это – филиал Российской православной церкви (РПЦ) в Украине. И как бы ни пытались это закамуфлировать принятием неких решений на Соборах, что УПЦ МП якобы получила больше автономности от РПЦ, суть это не меняло. И политическая позиция УПЦ оставалась прежней – пророссийской. Не говоря уж о конкретных доказанных фактов, что часть священнослужителей этой церкви являлись шпионами, укрывали у себя российских диверсантов и так далее".

С 2022-го, после полномасштабного российского вторжения, многие маски были окончательно сброшены, акцентирует аналитик. И напоминает, как в прошлом году глава РПЦ Кирилл фактически благословил россиян на войну против Украины.

"И даже из того, что я слушала сегодня в выступлении митрополита Павла (Лебедя), которого называют еще "Пашей Мерседесом", можно сделать определенные выводы. Он уверяет, что никогда не отрицал факт агрессии. Но при этом не называл и не называет агрессора – Россию. Что бы там не говорил Павел, пытаясь показать происходящее политическим преследованием, гонением на церковь, вся эта гибридность с момента полномасштабного российского вторжения уже не работает", – уверена Олеся Яхно.

Она отмечает, что еще до полномасштабного вторжения по Украине прошел ряд Крестных ходов "За мир". Только не понятно, по мнению эксперта, почему это происходило в Киеве, в других крупных украинских городах. Почему никто из УПЦ МП не обращался тогда к Москве, к России. Не призывал ее убраться с нашей земли, не вынашивать планы нового нападения.

"А, когда такие шествия проходят в Украине, когда Россия не называется субъектом агрессии, всё выглядит аккурат в русле кремлевской пропаганды. Что якобы в Украине есть гражданская война, внутренний конфликт, – поясняет аналитик. – Всё шло к тому, что рано или поздно возникнет вопрос о статусе УПЦ МП и пребывании ее (а всё ведь – на арендных условиях) в Киево-Печерской лавре – как одной из наибольших православных святынь, причем не только в Украине. После полномасштабного российского вторжения нельзя более было занимать гибридную позицию, чего в УПЦ МП, похоже, так и не поняли. Нельзя просто говорить "мы за мир", не называя Россию в качестве агрессора. Нельзя (хоть это и церковные каноны) упоминать в молитвах Кирилла, который благословил эту войну. По хорошему, руководству УПЦ МП, не дожидаясь, что за него возьмутся правоохранительные органы, спецслужбы, следовало либо четко заявлять о своей проукраинской позиции, либо покинуть Украину. А теперь часть священников, которые подозреваются в разжигании розни, могут быть привлечены к ответственности".

Что касается судьбы самой УПЦ МП, понятно, что саму эту церковь никто запрещать не станет, считает эксперт. Но та будет постепенно маргинализироваться.

"Часть священников перейдет в Православную церковь Украины (ПЦУ), – прогнозирует Олеся Яхно. – Все лавры перейдут также в ПЦУ, которая на международной арене представляет Украину. В отличие от псевдоавтономной УПЦ МП. С точки зрения позиции общества – тут есть куда больший консенсус, чем ранее. Потому государство может поступать более смело (тем более, что это – справедливо). Скорее всего, УПЦ МП останется в неком усеченном виде. И точно уже не будет самой многочисленной православной веткой в нашей стране".

Украинское общество ведь всё понимает и оно обоснованно уверено в коллаборации УПЦ с Кремлем

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний считает, что сообщение о вручении подозрения экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу является логичной мерой касательно деятельности этого священника и собственно Украинской православной церкви (УПЦ) фактические остающейся под управлением Москвы.

"Лидеры УПЦ демонстративно и вызывающе ведут антиукраинскую политику. Само существование УПЦ является оппозиционным к существованию украинской нации и ее государства", – уверен эксперт.

По его словам, если поговорить со священниками, которые не занимают каких-либо значимых должностей в церкви и не должны дипломатически (а в случае с Павлом Лебедем – и не дипломатически) выкручиваться, то можно услышать следующие тезисы:

1. Украины не существует.

2. Украинский язык – это наречие русского языка

3. Русь – это московская патриархия, а УПЦ – форпост русского имперского православия.

4. Цель деятельности УПЦ – это возрожденная Россия как государство, в составе которого будет и Украина, и Беларусь.

"Я намеренно в деятельности УПЦ подчеркиваю ее политическую позицию, которую нагло и демонстративно показывает ее руководство. Вспомните хотя бы первое заседание Верховной Рады, где митрополит Онуфрий отказался почтить память украинских воинов, погибших в войне с РФ! А сейчас он, хоть и покинул Киево-Печерскую лавру, но оставил прикормленных у лавры – создавать картинку "борьбы украинского государства с церковью", которую теперь называют гонимой. Очевидно, они в этой церкви путают значение этого слова. Ибо то, что "гонит" экс-наместник лавры Павел, нее имеет ничего общего с подвигом покорения православных", – подчеркивает Юрий Подорожний.

Он уверен, что политическая вседозволенность УПЦ-шных клириков в предыдущие годы развратила эту церковь. И сейчас у них вызывает искреннее удивление, что государство требует действовать в рамках закона.

"Эта политическая вседозволенность сыграла злую шутку с церковниками, которые с ощущением абсолютной правоты участвуют в кремлевском шабаше, устроенным Путиным по случаю "присоединения украинских территорий к составу РФ". Ни один из руководителей УПЦ не то, что не осудил такие действия, но даже с целью прикрытия своей деятельности не сказал ни слова по этому поводу. А ведь мы с вами понимаем, что без благословения Онуфрия ни один священник не сделал бы и шага, не говоря уж о том, чтобы публично поддерживать агрессора. Эта же вседозволенность – это и крамольная литература, и соответствующие пения в лавре. За это, конечно, нельзя дать сроки. Но украинское общество ведь всё понимает. И оно обоснованно уверено в коллаборации УПЦ с Кремлем, – отмечает эксперт. – Да, такая уверенность не является поводом к уголовным делам. Но есть другие, похоже, весьма весомые, поводы. Расследование по Павлу Лебедю должно стать показательным – и как можно более публичным. Нет задачи посадить этого церковника (в конце концов, кому нужен жадный до денег поп!). Но общество и те, кто еще не понял сущность этой организации, должны знать, почему и как УПЦ МП 30 лет на духовном и не только фронте сражается с каждым из нас".

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